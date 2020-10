Posto de vistoria de Volta Redonda fecha após confirmação de casos de covid Divulgação

Por O Dia

Rio - O Detran.RJ reabriu, a partir desta segunda-feira, mais de 16 postos de Ciretrans, postos de trânsito que prestam suporte ao Detran, em cidades da Região Metropolitana e do interior do Rio. As unidades do Rio Poupa Tempo de Bangu, Duque de Caxias e São João de Meriti também vão aumentar as vagas ofertadas em diversos serviços no setor de transportes. A reabertura garantiu aumento de 1.200 vagas em todo o estado.

Além dos postos reabertos em Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Niterói, Itaguaí, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Três Rios, Barra Mansa, Resende, Cabo Frio, Barra do Piraí, Valença, Miracema, Itaboraí e Angra dos Reis, também foram disponibilizados novos horários em postos de vistoria, e o atendimento começa mais cedo, a partir de 8h, de modo a aumentar a possibilidade de oferta de serviços à população. A partir desta segunda, os serviços que não necessitam de vistoria vão poder ser realizados em salas de atendimento dentro das unidades, e não mais em drive-thru.

Nas unidades de Niterói e Itaguaí, estão disponíveis serviços de protocolo geral para a abertura de processos e transferência de propriedade especial de veículos de concessionárias. Nas demais unidades reabertas, a população pode acessar os serviços de Licenciamento Anual.



Para o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, a reabertura dos postos foi feita com todos os cuidados e garantindo a segurança dos funcionários. "Estamos disponibilizando os EPIs necessários e seguindo todos os protocolos de saúde. Com mais essas 16 unidades, já conseguimos reabrir todas as 28 Ciretrans no estado e, em breve, vamos disponibilizar mais serviços nesses locais”, frisou Konder.