Niterói - Em meio às desigualdades sociais acentuadas com a pandemia, a TETO Brasil promove, durante o mês de outubro, o evento Cidade em Foco. Além de promover debates e discussões sobre o Direito à Cidade, a ONG voltada para o suporte e desenvolvimento de capacidades comunitárias pretende elaborar, juntamente com os participantes, uma carta-proposta para convocar candidatos e candidatas a priorizarem pautas primordiais, como direito à moradia, acesso ao saneamento básico e segurança alimentar.

Durante o evento, com temática principal "As cidades que queremos no pós-pandemia" manifesto em defesa do Direito à Cidade, produzido conjuntamente, pretende apresentar perspectivas de moradores das mais diversas comunidades, contando suas vivências e sua perspectiva. Para que o documento chegue até as candidaturas, a TETO Brasil se compromete a enviar o material, em parceria com outras organizações sociais.

O movimento coordenado pela TETO Brasil integra uma série de mobilizações já observadas no cenário nacional, sobretudo próximo a períodos eleitorais, nos quais organizações sociais se organizam para formular agendas, cartas e recomendações aos candidatos, para que adotem as solicitações populares em seus mandatos. A exemplo, a Agenda Marielle Franco, Eleições pelas Cidades Justas, Conselho Nacional de Saúde e Programa Cidades Sustentáveis.



Para inscrever-se no Cidade Em Foco 2020, evento gratuito, acesse: http://bit.ly/cidadeemfoco