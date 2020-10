Entrega de cestas básicas à população carente começou na semana passada Divulgação/Berg Silva

Niterói - Moradores de Niterói com iniciais de K a Z poderão pegar cestas básicas distribuídas pela Prefeitura de Niterói entre os dias 20 e 23 de outubro. A iniciativa procura amparar famílias em situação de vulnerabilidade e risco social já cadastradas no sistema municipal. Têm acesso às cestas básicas quem não fi beneficiado por nenhum programa social para atender pessoas que passam dificuldades por conta da pandemia da covid-19.

A distribuição das cestas será realizada das 9h às 17h em dois polos específicos: Caminho Niemeyer, no Centro, e Escola Portugal Pequeno, em Piratininga. Os beneficiários poderão buscar a cesta de acordo com a primeira letra do nome. Na terça-feira, dia 20, devem se apresentar pessoas com nomes iniciados pelas letras K, L, M e N; na quarta-feira, é a vez daqueles cujos nomes começam com as letras de O a Z. A quinta (22) e a sexta (23) serão reservados para a repescagem de famílias que não conseguiram pegar na semana passada - pessoas com nomes iniciados por letras de A a J.

Para evitar aglomeração, os beneficiários podem conferir previamente a lista com data e local que devem se apresentar, disponível no portal da Transparência: http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/img/Cestaset.pdf