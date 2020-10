Por O Dia

Durante o programa "Encontro" na última segunda-feira, a Banda Melim comentou sobre a indicação ao Grammy Latino 2020. O trio está concorrendo com o álbum "Eu feat. Você". Eles falaram sobre a música nova de trabalho, "Amores e Flores", cujo clipe foi gravado em Holambra. Localizada no interior de São Paulo, a cidade é conhecida por ser a capital das flores no Brasil."É como se as flores fossem a forma que a gente enxerga [as coisas]. Mesmo que tudo não esteja acontecendo do jeito que queira, quando você gosta de alguém, faz o que ama, as flores nascem dentro de você. Elas estão nos detalhes.", disseram os irmãos.

Melim é um trio musical de Niterói formado pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim. Interessados por música desde a infância, os irmãos tinham projetos separados antes de se juntarem para formar a banda. Em 2016, participaram da terceira temporada do reality show musical Superstar, da Rede Globo, e terminaram a competição como semifinalistas.

No ano seguinte, eles assinaram um contrato com a Universal Music e lançaram o EP Melim, que inclui o single "Meu Abrigo". Em 2018, o trio lançou seu álbum de estreia homônimo. Em 2019 a banda participou da oitava edição do Rock in Rio, no palco sunset e em maio de 2020 lançou a primeira parte de seu segundo álbum de estúdio "Eu Feat.Você". Os gêmeos Rodrigo e Diogo nasceram no dia 29 de outubro de 1992. Gabriela nasceu em 2 de julho de 1994. Influenciados pelos pais, desenvolveram gosto pela música ainda na infância. O primeiro instrumento que eles ganharam dos pais foi um teclado. Eles então começaram a estudar música, incluindo aulas de canto, violão, teclado e bateria. Diogo e Rodrigo formaram com amigos da escola uma banda de rock e pop.Gabriela começou sua carreira como artista solo aos 15 anos de idade, cantando samba, enquanto Diogo e Rodrigo tocavam juntos em bares. Em outubro de 2015, Gabriela foi convidada a participar da Festa da Música de Canela, no Rio Grande do Sul, e levou seus irmãos para se apresentarem com ela. No dia seguinte à apresentação, que foi recebida com entusiasmo pelo público presente, eles conversaram sobre a possibilidade de formarem uma banda, uma vez que sua música e composições estavam se aproximando cada vez mais.Os irmãos usaram as redes sociais para divulgar seu trabalho e acabaram chamando a atenção dos produtores do reality show musical Superstar, da Rede Globo, que os convidaram para realizar uma audição e de lá pra cá se tornaram febre em todo cenário nacional. Com um repertório rico de estilos como reggae, pop, mpb e outros, sofrem interferência ainda de gêneros como como folk, rock e jazz.