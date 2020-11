Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

Parceria entre o Hemorio e o São Gonçalo Shopping promove uma campanha de doação de sangue. O objetivo da ação é contribuir com o estoque dos bancos de sangue que abastecem os hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio de Janeiro.

A partir das 10h de amanhã, uma equipe do Hemorio estará no estabelecimento realizando a coleta. As doações podem ser feitas até às 15h, na loja nº 204, no 2º piso. O atendimento será feito por ordem de chegada, seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social. A coleta de sangue dura aproximadamente dez minutos e todo o material utilizado é estéril e descartável.

Para ser doador é preciso apresentar um documento de identidade original com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 a 69 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos. O doador não pode estar em jejum e deve evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas três horas que antecederem a doação. Menores de idade só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais.

Dúvidas e esclarecimentos sobre doação de sangue podem ser tiradas com o Hemorio, através do e-mail doasangue@hemorio.rj.gov.br ou do telefone (21) 2332-8629. O São Gonçalo Shopping fica na Avenida São Gonçalo, nº 100, no quilôntero 8,5 da Rodovia Niterói Manilha, no bairro Boa Vista.