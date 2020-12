Por O Dia

Publicado 04/12/2020 00:00

A temporada de festas de final de ano está chegando. E, para quem deseja algo intimista, que traga praticidade e sabor, seja para a ceia de Natal ou para um almoço com pratos tradicionais natalinos, a D.A Gastronomia lança seu menu especial de Natal, com variadas opções de comidas festivas.

Esse ano não foi fácil para ninguém. E quem quiser aproveitar o final do ano para reunir a família, celebrar a vida e agradecer por estar junto das pessoas que ama, mesmo com tantas adversidades e toda a prevenção ao Covid-19, nada melhor que o Natal, momento de união e harmonia. Para deixar sua ceia ainda mais memorável, o buffet preparou opções de dar água na boca.

Há antepastos, com mix natalino (castanhas, nozes, damasco, castanha do Pará, pistache), tábua de frios e bolinho de bacalhau. Variadas opções de saladas e pratos principais, como Fagottini de Camarão ao Molho Mascarpone, Roule de Frango Recheado com Damasco e Molho de Redução de Balsâmico, que saem por R$ 240, servindo seis pessoas. E, para 10 pessoas, custa R$ 360.

Para a ceia, opções como o Lombinho com Abacaxi Glaceado, o Peru à Califórnia e o Tender ao Molho de Mostarda, que farão qualquer um salivar antes mesmo da meia noite chegar. Cada opção sai por R$ 450 (serve seis pessoas). Para grupos maiores, de dez pessoas, sai por R$ 675. Uma delícia à parte, que muitos amam é o Bacalhau D.A (lombo de bacalhau, batata, pimentão vermelho, pimentão amarelo e azeitona preta). Que sai por R$ 900 (seis convidados) e R$ 1.350 (para dez).

E, não para por aí, para deixar o Natal ficar ainda mais doce, há opções de deliciosas sobremesas, como rabanada (dez unidades por R$ 80); e profiteroles com creme de confeiteiro e calda de chocolate ou Tiramissu (R$ 90, até seis pessoas e R$ 135, até dez). Ainda tem o bolo natalino, feito com açúcar mascavo, frutas cristalizadas e nuts, rende cerca de 15 fatias por R$ 150, e muitas outras delicias.

Monique Abrantes, gestora da D.A Gastronomia, celebra a chegada do final do ano, com muito otimismo. "Se chegamos até aqui já é motivo para agradecer. A festa de Natal é uma data muito tradicional para o nosso mercado. Nesta temporada, fazemos parte de muitas mesas de diferentes famílias, e é uma alegria fazer parte de preciosas recordações à mesa. Nosso desejo é que todos os clientes vivam memoráveis momentos ao redor dos seus, com nosso toque gastronômico já tradicional na vida de muitas famílias", comenta.

Interessados podem solicitar o menu completo, por telefone 99477-8641 ou pelas plataformas da D.A Gastronomia. As encomendas podem ser feitas até o dia 12.