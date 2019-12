Defesa Civil de São Gonçalo amplia envio de alertas para população

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo, além do envio de SMS agora realiza alertas sobre as condições meteorológicas, também, através da televisão, para aqueles que possuem TV por assinatura. Para receber a notificação via celular o cadastro é rápido e gratuito, basta enviar um SMS para o número 40199 com o seu CEP e o morador passará a receber as mensagens sempre que houver a possibilidade de chuva.



De acordo com Tiago Molina Schnorr, Coordenador de Monitoramento e Alerta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), o planejamento para 2020 é que gradativamente as diferentes formas de comunicar a população sejam ampliadas.



“Cada vez mais os órgãos de proteção e Defesa Civil têm atuado no envio de alertas e notificações prévias a desastres para a população, no sentido de proteger as pessoas em uma eventual situação de risco. A secretaria Nacional de proteção atua na interlocução de novos parceiros e novas tecnologias que podem ser utilizadas para tornar o serviço mais eficiente e efetivo em momentos de desastre. Como novos projetos para 2020, a secretaria vislumbra a maior utilização de mídias sociais e também a melhoria da tecnologia do SMS, além da utilização da TV digital para envio de alertas para toda a população brasileira”, disse.