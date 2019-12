Rio - A partir desta sexta-feira começa o fechamento das aberturas na barra da Lagoa de Carapebus e na barra da Lagoa do Paulista para evitar que à vegetação que sai das lagoas localizadas no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Carapebus, continuem chegando na orla de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo.



A ação é feita com quase 200 ecobags doadas, cinco máquinas de grande porte, além da participação de técnicos dos órgãos ambientais estaduais, dos municípios e voluntários.



As autoridades ambientais garantem que as plantas não são tóxicas e não causam danos ao ambiente.



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) classificou como “criminosa” a abertura da Lagoa do Paulista, feita por moradores locais, na madrugada do dia 14 de dezembro.