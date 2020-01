São Pedro da Aldeia celebra a literatura

A literatura toma conta da Praça da Matriz, no Centro de São Pedro da Aldeia. Com cerca de 30 mil títulos, entre clássicos, lançamentos e um espaço de obras usadas, o local recebe a segunda edição da Feira do Livro Maria Lê/Maluco por Leitura. O evento vai até domingo, sempre de 10h às 22h, e oferece exemplares a partir de R$ 5.

"É a segunda vez que recebemos o projeto, dando apoio à iniciativa e divulgando esse trabalho tão bacana. A feira é um grande atrativo nesse período de férias e de alta temporada, espero que todos venham visitar o espaço", destaca o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Thiago Costa. A Feira do Livro é idealizada pelo projeto Maria Lê, do Maluco por Leitura.

Segundo Costa, o evento conta com obras de variados gêneros. No espaço de obras usadas, o público poderá encontrar livros técnicos, infantis e evangélicos, além dos gêneros de terror, romance, suspense e clássicos da filosofia. Haverá, ainda, uma programação de lançamentos e tardes de autógrafos.

"Objetivo é divulgar, facilitar e aproximar a população, de todos os níveis sociais, ao hábito da leitura, trazendo para a praça, um espaço público e democrático, livros com preços justos e uma variedade que atinja todo tipo de leitor", ressalta Tânia Lima, do projeto Maluco por Leitura.