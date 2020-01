Anitta abre Festival de Verão de Saquarema

Tudo pronto para mais uma edição do Festival de Verão 2020 de Saquarema. A partir do próximo dia 9, haverá competições esportivas na arena montada na Praia da Vila e, para fazer o esquenta do Carnaval, a Festa de Momo vai agitar as tardes e noites da cidade da Região dos Lagos com shows para todos os gostos.

Anitta abrirá a festa em Saquarema. A cantora embalará o público com sucessos como 'Contatinho', 'Paradinha', 'Bang', 'Vai, malandra', entre outros. O show está marcado para as 22h do dia 9, na Praça do Coração, que fica no Centro de Saquarema.

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo ainda não anunciou as outras atrações musicais, mas a ideia é montar um calendário de shows de diversos estilos.

Esportes

Além de música, uma vasta programação esportiva foi montada para movimentar a orla da Praia da Vila.

As competições terão início no dia 19 deste mês, com jogos de Futvôlei. As partidas de vôlei serão disputadas no dia 26. Já no dia 2 de fevereiro, será a vez do Beach Soccer; dia 9 do mês que vem, os surfistas cairão nas ondas do Maracanã do Surfe. Encerrando as competições, haverá a estreia do Futmesa no último dia do festival, em 16 de fevereiro.

"Iniciamos um novo ano com muitas programações. O Festival de Verão, evento que abre o calendário turístico e cultural da cidade, fomenta o nosso turismo, gerando emprego e renda para a população", afirmou a prefeita Manoela Peres.

De acordo com a Prefeitura de Saquarema, todas as atrações são abertas ao público e gratuitas.

Como chegar

Quem mora no Rio e quiser aproveitar a festa em Saquarema levará em média duas horas para chegar à cidade. De carro, deve-se acessar a ponte Rio-Niterói, seguir pela estrada Niterói-Manilha (até Rio Bonito) e, em seguida, a Via Lagos (RJ-124).

De ônibus, há diversas opções de horários diariamente da Viação 1001, que sai da Rodoviária Novo Rio.