Teresópolis - Alunos da turma 2019-2020 do curso de Organizador de Eventos da unidade Teresópolis do Senac RJ, criaram um projeto inovador de cunho sociocultural para encerrar o ciclo da capacitação: o Serra Folia. O evento acontecerá no dia 6 de fevereiro, no Teatro Sesc Teresópolis, e reunirá expoentes da folia serrana em debates, exposição e apresentações musicais.



A agenda do Serra Folia conta com duas mesas redondas, intituladas “Ô abre alas que eu quero passar” e “Eu quero botar meu bloco na rua..”, que contarão com as presenças da historiadora Regina Carmela, reconhecida pelo projeto Reminiscências, que pesquisa e registra a história de Teresópolis; do criador e apresentador do programa “Patrimônio do Samba”, Gilson Medeiros; do escritor e autor do livro “Por um dia de carnaval”, sobre o bloco mais antigo da cidade, o Piranhas da Serra, Mário Aranha; e do fundador e presidente de honra do bloco Bebe Rindo, Walter Museu. Os debates serão mediados por Ana Maria Machado, secretária executiva da Câmara de Dirigentes Lojistas Teresópolis.



O público também poderá apreciar a exposição de adereços, fantasias e fotografias que retratam a história do carnaval de Teresópolis, resgatando a tradição da folia local. Os ritmistas da bateria Tigres da Serra completam a programação do Serra Folia, que contará ainda com sorteio de brindes entre os participantes.



A proposta do Serra Folia é resgatar a história do carnaval de Teresópolis, divulgar os blocos como opções seguras e divertidas para a folia, ajudar a fomentar o turismo na cidade durante o período do carnaval e, consequentemente, incrementar a economia local. Colocando em prática os ensinamentos da sala de aula do curso de Organizador de Eventos do Senac RJ, os formandos desenvolveram todo o projeto desde o planejamento até a execução, incluindo a captação de recursos e a promoção, tendo atenção a etapas primordiais, como o cerimonial e protocolo do evento.



Serviço



Serra Folia – Teresópolis 2020

Teatro Sesc Teresópolis - Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea

Quinta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 19h

Capacidade do teatro: 200 pessoas

Entrada gratuita



Programação:



19h - Abertura

19h20 - 1ª mesa redonda - "Ô abre alas que eu quero passar" - Gilson Medeiros e Regina Carmela. Mediadora: Ana Maria Machado

20h - Apresentação da bateria Tigres da Serra e sorteio

20h30 - 2ª mesa redonda - "Eu quero é botar meu bloco na rua.." - Mário Aranha e Walter Museu. Mediadora: Ana Maria Machado

21h10 - Agradecimentos

21h30 - Apresentação da bateria Tigres da Serra e sorteio