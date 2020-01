Rio - Na próxima segunda-feira acontece em Paty do Alferes, com a presença do secretário estadual de agricultura, Marcelo Queiroz, a inauguração do Turismo Rural que vai proporcionar experiências com o plantio, colheita e degustação do tomate Sweet Grape (tomate-uva), no Seal Hortifruti, que é um dos integradores do Sistema de Produção e Comercialização de Frutas, Legumes e Verduras (FLV).



Pequeno, porém bastante saboroso, o tomate Sweet Grape tem conquistado consumidores em todo o país, e agora os visitantes vão poder conhecer com é feito o plantio e ainda degustar do tomate que colher.



O Seal Hortifruti é a responsável, atualmente, pela execução do projeto no estado do Rio de Janeiro, que tem sob a sua responsabilidade 35 integrados – produtores que atuam dentro deste modelo de negócio. Juntos, eles produzem cerca de 300.000 unidades por mês de tomate Sweet Grape e em torno de 90 toneladas por mês de tomate italiano.



Para o secretário de agricultura do estado, Marcelo Queiroz, "uma agroindústria desse porte abrindo suas portas e porteiras para oferecer às pessoas a oportunidade de vivenciar a experiência de como funciona todo o processo produtivo é algo a se comemorar e fomentar". "Isso é turismo rural porque não é só visitação a uma área rural, mas a visitação tem comprometimento com a produção agrícola, e contribuindo assim para o aumento da renda das famílias agricultoras, bem como sua qualidade de vida", pontuou Queiroz.