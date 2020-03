Silva Jardim continua sem um prefeito definitivo

O município de Silva Jardim segue sem um prefeito definitivo. Nas eleições suplementares do último domingo, Jaime Figueiredo foi o vencedor com 5.525 votos. Porém, o candidato ainda não foi declarado oficialmente eleito. Figueiredo teve o seu registro de candidatura indeferido por não ter cumprido o prazo legal de seis meses para filiação partidária no PROS.

De acordo com Leon Coimbra, secretário de gabinete do prefeito interino, três possibilidades podem ocorrer no futuro da Prefeitura de Silva Jardim.

"Caso o recurso solicitado ao TSE seja recusado em até seis meses antes das eleições normais que acontecem em outubro, haverá novas eleições. Se for aceito, Jaime está eleito oficialmente como prefeito de Silva Jardim. Ainda existe um terceiro cenário em que, caso não ocorram novas eleições, Jaime continua como prefeito interino até o fim do ano", conta o secretário.

Jaime Figueiredo revelou que está muito tranquilo e confiante. O prefeito interino acredita que, por ser ficha limpa, a situação vai ter um desfecho positivo.

* Estagiário sob supervisão de Luiz Almeida