Quissamã é destaque na Mostra Brasil aqui tem SUS

Rio - O município de Quissamã tem dois trabalhos entre os selecionados da Mostra Brasil aqui tem SUS, que reúne as experiências exitosas das secretarias municipais de Saúde. Este ano, em virtude da pandemia do coronavírus , as ações estão sendo realizadas de forma virtual. No nível estadual, Quissamã apresentou os melhores trabalhos relacionados ao tema covid-19.

O primeiro trabalho, “Ações da Gestão Municipal para enfrentamento da Pandemia Covid-19 em Quissamã/RJ”, foi escrito pela Dra. Delba Machado Barros, coordenadora de Planejamento e Gestão em Saúde. O segundo, “Relato da cooperação entre a Prefeitura de Quissamã e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé para o enfrentamento da Covid-19”, tem como autores a Dra. Delba Machado Barros; Tereza Cristina Cabral Gomes, do Setor de Epidemiologia da secretaria de Saúde de Quissamã; e os professores Emerson Elias Merhy, Helvo Slomp Júnior, Kathleen Tereza da Cruz e Karla Santa Cruz Coelho, da UFRJ – Campus Macaé.

“No nível estadual, apresentamos os melhores trabalhos relacionados ao tema covid-19, obtendo as duas maiores pontuações pelos avaliadores. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) vai divulgar a relação dos trabalhos que participarão das lives, que terão início no próximo dia 18”, ressaltou a Dra. Delba Barros.

Pelo cronograma do Conasems, as lives para a apresentação das experiências comprovadamente bem-sucedidas, acontecerão nos dias 18 e 25 de agosto, 22 e 29 de setembro, 20 e 27 de outubro.

O trabalho “Ações da Gestão Municipal para enfrentamento da Pandemia Covid-19 em Quissamã/RJ” relata as medidas adotadas pelo município, desde março, para evitar a propagação do coronavírus e preservar a vida, por meio de ações integradas da Saúde com as áreas de Assistência Social, Educação, Serviços Públicos, Comunicação e Economia. Também são detalhadas ações como a instalação do Centro de Triagem Respiratória (CTR), Hospital de Campanha com 10 leitos, Teleatendimento de apoio psicológico, Disque Saúde e Barreiras Sanitárias. Além disso, o município buscou o apoio da ciência através do estabelecimento de um convênio com a UFRJ – Campus Macaé.

Essa parceria é destacada no trabalho “Relato da cooperação entre a Prefeitura de Quissamã e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé para o enfrentamento da Covid-19”. O convênio envolve apoio a ações de educação permanente nas redes de cuidado em saúde e no território, e diálogo sobre os processos de trabalho das equipes locais; realização do processamento e a análise dos dados a partir das melhores fontes disponíveis para produzir informações e evidências necessárias para a tomada de decisões; e realização de um estudo de base populacional para o cálculo da prevalência da doença no município.