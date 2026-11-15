Arte Nuno (15/11/2026) - Imagem gerada com IA

Arte Nuno (15/11/2026)Imagem gerada com IA

Publicado 15/11/2026 00:00

O escândalo do Banco Master completa o primeiro aniversário nesta quarta-feira, 18 de novembro — e quanto mais a investigação avança, mais dúvidas se acumulam em torno de suas possíveis consequências. Os primeiros inquéritos sobre o caso, conduzidos pela Polícia Federal, andaram em ritmo lento e só foram concluídos há pouco mais de duas semanas, no final de outubro. Seguiram, então, para a PGR, que ainda não apresentou denúncia contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e os outros 14 indiciados por crimes bilionários contra o sistema financeiro.

O ponto central dos inquéritos é a venda para o estatal Banco de Brasília (BRB) de uma carteira de mais ou menos R$ 17,5 bilhões em títulos emitidos pelo Master. Dessa dinheirama, pelo menos R$ 12,2 bilhões são papéis fajutos — criados em planilha Excel apenas para alimentar a fraude. Quando a denúncia for apresentada pela PGR e acatada pelo STF — o que deve acontecer esta semana —, o caso deverá se transformar em Ação Penal e o banqueiro passará à condição de réu.

A expectativa, quando o escândalo veio à tona, era a de que o inquérito abalasse os alicerces e alcançasse figuras graúdas da República. Até aqui, para frustração de quem esperava mais, tudo ficou praticamente restrito a Vorcaro e a seu círculo mais próximo.

PRISÃO PROLONGADA — O que acontece desde a deflagração da Operação Compliance Zero e da liquidação do Master, há um ano, é uma novela que ainda está distante do desfecho. Onze dias depois de ser detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para deixar o país, Vorcaro, depois de algumas idas e vindas, foi mandado para a carceragem da Papudinha, em Brasília, onde permanece. Houve outras prisões, de pessoas próximas a ele, além da morte de um dos acusados, Luiz Philipi de Moraes Mourão, o Sicário, que teria atentado contra a própria vida quando estava sob os olhos da Polícia Federal.

A verdade é que, a despeito dos rumores, suspeitas e vazamentos de mensagens, a duração prolongada da prisão temporária de Vorcaro, antes de qualquer julgamento, tem gerado muita discussão. Há quem entenda que o rigor contra alguém que, no final das contas, ainda não foi sentenciado é excessivo.

O questionamento do tempo de duração de uma medida cautelar tão severa, que equivale a uma antecipação da pena, não comoveu o Ministério Público, que, na semana passada, manteve o ex-banqueiro em prisão preventiva. Em Brasília se comenta que está em curso uma operação destinada a abafar o episódio, livrar Vorcaro e pôr uma pedra sobre o assunto... Será?

Seja como for, o fato é que, um ano depois, o caso segue causando surpresas, gerando indignação e atiçando dúvidas. A principal é: como as autoridades responsáveis pela fiscalização do sistema financeiro brasileiro (um dos mais regulados do mundo) permitiram que a fraude alcançasse a proporção que alcançou?

Diante desse quadro, e com o escândalo prestes a soprar a primeira velinha, é inevitável comparar o episódio com outro caso rumoroso, acontecido no Paraguai. Enquanto no Brasil o caso avança entre questionamentos sobre as falhas na fiscalização e as relações abrangentes de Vorcaro com autoridades graúdas, a quebra do Ueno Bank, no país vizinho, desencadeou uma crise de proporções avassaladoras.

TOPO DO PODER — A crise começou em 3 de novembro — há menos de duas semanas, portanto — quando o Banco Central do Paraguai interveio no Ueno, depois de identificar operações de crédito com empresas vinculadas ao grupo controlador e deficiências na documentação dos ativos. Assim como no caso do Master, a investigação também atinge a venda de carteira de títulos podres. O índice de solvência da instituição era inferior à metade do mínimo exigido. Cerca de três milhões de clientes (quase metade da população local, de 7,1 milhões de pessoas) tiveram as contas bancárias bloqueadas.

A crise atingiu rapidamente uma temperatura política elevada porque as ligações entre o banco e o poder público eram estreitas. O presidente Santiago Peña foi acionista do Grupo Vázquez, controlador do Ueno, até março de 2025. Já Carlos Carvallo, que presidia o Banco Central paraguaio, havia comandado o próprio Ueno e chegou ao posto por nomeação do próprio Peña. Em apenas cinco dias, o caso alcançou o topo do poder político.

Na quinta-feira, 5 de novembro, Peña renunciou, mas o Congresso decidiu prosseguir com o processo de impeachment — que, no Paraguai, tem um rito aceleradíssimo. No dia seguinte, o Senado o destituiu por 44 votos a um. Carvallo foi detido naquela mesma noite, inicialmente em prisão domiciliar, e posteriormente transferido para uma instalação militar. Todo o Diretório do BC foi destituído e cinco de seus integrantes, presos, inclusive o ex-procurador-geral da República, Marco Aurelio Gonzales Maldonado.

O vice-presidente Pedro Alliana assumiu o governo. As investigações criminais passaram a examinar suspeitas de abuso de confiança, tráfico de influência e utilização do cargo público em benefício de interesses privados. Peña nega as acusações.

O caso brasileiro apresenta semelhanças importantes, mas também diferenças que tornam o contraste especialmente incômodo. O Master cresceu em ritmo extraordinariamente acelerado, multiplicando seu patrimônio por oito em quatro anos e alcançando R$ 86,8 bilhões em ativos em 2025. Seu modelo de captação dependia fortemente da emissão de CDBs, frequentemente oferecidos com remunerações muito superiores às praticadas pelos grandes bancos. Era uma estrutura que exigia atenção redobrada dos órgãos de supervisão, sobretudo pela necessidade permanente de renovar captações e manter liquidez para honrar compromissos.

A pergunta que permanece é por que sinais tão relevantes de fragilidade foram ignorados solenemente pela fiscalização? O crescimento acelerado, a concentração das captações em instrumentos de prazo determinado e a remuneração elevada oferecida aos investidores deveriam ter provocado questionamentos mais profundos sobre a sustentabilidade do negócio.

Tudo isso aconteceu bem debaixo do nariz das autoridades. Se fosse possível dar um conselho aos investigadores, caso eles realmente tenham a intenção de alcançar os responsáveis, ele seria o mesmo que foi dado pelo personagem “Garganta Profunda”, no filme Todos os Homens do Presidente, sobre o escândalo de Watergate, nos Estados Unidos: “Follow the money” — ou “Siga o dinheiro”. Mas eles, certamente, sabem disso.