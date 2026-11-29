arte Nuno (29/11/2026) - Imagem gerada com IA

arte Nuno (29/11/2026)Imagem gerada com IA

Publicado 29/11/2026 00:00 | Atualizado 29/11/2026 10:49

A nomeação do ex-presidente do Bradesco Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda foi, sem dúvida, o movimento mais certeiro feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a vitória nas urnas deste ano. Com uma trajetória profissional destacada, construída à frente de uma das instituições bancárias mais respeitadas do país, o futuro ministro traz para a Esplanada algo que faltou nos últimos quatro anos.

Trata-se da capacidade de diálogo com os agentes econômicos, em especial com o mercado financeiro. Com Trabuco no cargo que teve Fernando Haddad como titular até março deste ano, o governo terá em seus quadros um ministro que fala o idioma do mercado e não o trata com hostilidade. Trabuco tem autoridade para se entender com “a Faria Lima”, com Wall Street ou com qualquer banqueiro — tanto na hora de ouvir o que ele tem a dizer quanto na de expor os interesses de Brasília. E, se for o caso, também na hora das cobranças que se fizerem necessárias. Isso, nas circunstâncias atuais, não é pouco.

A presença de Trabuco no Ministério, por si só, não resolverá o emaranhado fiscal que, nos últimos anos, deixou as contas públicas do Brasil em petição de miséria. Não é, da mesma forma, suficiente para restituir a confiança que o país vem perdendo entre os investidores internacionais.

Isso dependerá de um longo trabalho de interlocução e da escolha de nomes adequados para a Secretaria-Executiva, a Receita Federal, o Tesouro Nacional e assim por diante. Dependerá, ainda, de um ambiente político que permita a formulação de políticas adequadas e no qual se compreenda a importância das medidas que vierem a ser propostas. De qualquer forma, a escolha é um bom começo e indica que Lula está disposto a aparar as arestas que têm rendido críticas e mais críticas a seu governo.

HOMEM DE MERCADO — Trabuco terá um longo caminho pela frente, e a chave do sucesso é simples: basta fazer o contrário do que fez seu antecessor. A diferença entre o ex-ministro e o futuro ministro da Fazenda é evidente. Haddad era um político petista que lidava com o mercado como se estivesse diante de um inimigo, mas que nunca demonstrou força suficiente para confrontá-lo.

A impressão que passava era a de que, para ele, o Ministério da Fazenda nada mais era do que o órgão encarregado de elevar a arrecadação federal acima da capacidade do contribuinte. Em suas mãos, o governo conseguiu a proeza de bater recordes de arrecadação e, ao mesmo tempo, ver a dívida pública chegar a um valor astronômico.

Trabuco, ao contrário, é um homem de mercado que conhece a importância de manter os gastos no limite da capacidade de arrecadação. Entre as missões que o aguardam está a de acalmar a esquerda — e fazer com que os mais inflamados, caso não estejam dispostos a contribuir para melhorar o clima entre o governo e o mercado, pelo menos não ajam para piorar a situação.

Entre as tarefas do ministro estará a de mostrar aos companheiros que o equilíbrio fiscal é essencial e que, sem ele, o governo não chegará a lugar algum. Outra tarefa do novo ministro será a de funcionar como uma espécie de para-choques. Nos momentos de tensão que haverá pela frente — inevitáveis no caminho de qualquer governo —, toda a pressão recairá sobre ele antes de chegar a Lula.

REAÇÃO DE ALÍVIO — A reação à indicação de Trabuco foi instantânea. Na quarta-feira, quando o nome do banqueiro surgiu como especulação para ocupar o Ministério da Fazenda, muita gente pelo Brasil afora já começava a apostar na incapacidade do governo para lidar com a situação fiscal do país sem tornar o quadro ainda mais grave. Quando o nome foi confirmado, na quinta-feira, os que antes estavam céticos passaram a aplaudir. E alguns dos que estavam ao lado do presidente em suas decisões mais populistas passaram a criticá-lo.

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), por exemplo, declarou que não considera Trabuco a melhor opção para o cargo. Lindbergh Farias (RJ) disse temer que o novo ministro repita a política de arrocho que Joaquim Levy aplicou às contas públicas no segundo governo Dilma. “Espero que a história não se repita”, escreveu o petista. (Em tempo: quem indicou Levy para a Fazenda naquela ocasião foi justamente Trabuco, que, convidado por Dilma, havia recusado o cargo.)

Na outra ponta, o mercado demonstrou seu apoio da maneira que conhece. O dólar, que abriu a semana cotado a R$ 5,93, fechou a sexta-feira em R$ 5,48 — uma queda vertiginosa de cerca de 7,6%. As ações das empresas brasileiras, conforme o Ibovespa, fizeram o caminho contrário e tiveram uma valorização de aproximadamente 6% na semana.

RACIONALIDADE FISCAL — A bem da verdade, desde a campanha que o levou ao terceiro mandato, em 2022, Lula deu pouca importância à seriedade fiscal e à necessidade de equilíbrio das contas do governo. Sua preocupação com esse equilíbrio é recente. Durante a campanha eleitoral deste ano — em especial, na disputa pelo segundo turno —, ele afirmou mais de uma vez que jamais buscaria o equilíbrio fiscal caso isso o obrigasse a tocar nos programas sociais.

A questão é que, àquela altura e a despeito das críticas que ele sempre fez ao antecessor, a situação fiscal não estava tão grave quanto agora. Com o passar do tempo, o governo foi perdendo a confiança do mercado — que o presidente tenta recuperar agora com a indicação de Trabuco.

Desde 2003, quando assumiu o Planalto pela primeira vez, o presidente sabe a diferença entre comandar um governo no qual todos acreditam (e que todos levam a sério) e ter contra si a força especuladora que se manifestou nas últimas semanas — diante das incertezas quanto ao equilíbrio fiscal nos próximos anos.

Lula já havia demonstrado preocupação com esse problema antes mesmo de Trabuco aceitar o convite para o Ministério. A questão é que a primeira demonstração de preocupação com a situação fiscal do governo foi considerada tímida e incompleta. Em 11 de novembro, cerca de duas semanas depois da vitória de Lula, o governo encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei Complementar 299/2026. Elaborado pelo atual ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o plano foi recebido como uma gambiarra destinada a varrer o problema para debaixo do tapete e esperar que a situação se ajeite.

O governo estima que as medidas propostas poderão representar uma economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. A meta é alcançar um superávit primário de aproximadamente R$ 18,7 bilhões, depois das deduções autorizadas pelo arcabouço fiscal. O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado com uma simulação de resistência por parte da oposição — e Lula sancionou a proposta sem vetos às vésperas de anunciar o nome de Trabuco.

A presença de Trabuco na Fazenda produziu sobre os nervos do mercado o efeito que o plano de Moretti não conseguiu produzir — e a semana passada chegou ao fim com uma tranquilidade que contrasta com o nervosismo da semana anterior. E, num ambiente que funciona basicamente ao sabor das expectativas, como é o caso do mercado, essa tranquilidade permite ao governo planejar os próximos movimentos sem a pressão das inúmeras críticas que vinha sofrendo.