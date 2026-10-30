Acesso às informações sobre previdência municipal e incentivo ao cuidado com a saúde marcaram a programação - Foto Ascom/Divulgação

Acesso às informações sobre previdência municipal e incentivo ao cuidado com a saúde marcaram a programação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/10/2026 17:15

Valorizar os servidores públicos aposentados e pensionistas é o carro-chefe do “Café com FAP”, criado pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões de Santo Antônio de Pádua (FAP), no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma edição do projeto acaba de ser realizada na Praça Pereira Lima, na região central da cidade.

A iniciativa reúne beneficiários para apresentar informações sobre a administração previdenciária, esclarecer decisões que afetam o futuro das aposentadorias e oferecer orientações sobre saúde e educação financeira. Durante o encontro, a diretora financeira do FAP, Liliane Padilha, apresentou medidas adotadas para fortalecer o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário municipal.

Segundo Liliane, foi mencionado o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento relacionado à regularidade dos regimes próprios de previdência social e que é fundamental para o município na obtenção de transferências e investimentos públicos, conforme as exigências legais. Outro assunto abordado foi o Termo de Ajuste de Gestão (TAG).

“O TAG é uma estratégia para reservar 6% da arrecadação em uma conta específica destinada ao pagamento de aposentadorias”. A diretora detalha que a reserva já alcançou R$ 500 mil, com projeção de acumular R$ 350 milhões ao longo dos próximos 25 anos: “Os valores apresentados e as projeções dizem respeito aos dados apresentados pela instituição e dependem da execução das medidas previstas”.

Liliane ressalta que, além das informações previdenciárias, a programação incluiu orientações sobre saúde. Uma palestra da cirurgiã-dentista Poliana Mansur tratou da prevenção do câncer de mama, fazendo referência à campanha Outubro Rosa. Ela destacou a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados regulares.

Saúde bucal e bem-estar

Na sequência, foi realizada uma dinâmica voltada à saúde bucal, na qual voluntários participaram e receberam escovas de dentes como forma de incentivo à adoção de hábitos de higiene. A educação financeira também mereceu destaque, com orientações sobre a importância do planejamento e da administração dos recursos, especialmente para quem depende de rendimentos previdenciários.

Fechando a programação, houve sorteio de brindes oferecidos por empresas parceiras e um café da manhã preparado para os participantes. O “Café com FAP” é uma iniciativa do Fundo de Aposentadoria em parceria com o governo municipal, visando manter um canal de diálogo constante com aposentados e pensionistas.

O FAP é a autarquia responsável por gerenciar a previdência social dos servidores públicos municipais, garantindo a concessão de aposentadorias e pensões por morte. Já o projeto "Café com FAP" foi instituído como uma política de acolhimento e transparência.

Liliane pontua que, mais do que um momento de integração, o projeto funciona como uma ferramenta de governança participativa, aproximando os segurados da gestão, promovendo a educação previdenciária e assegurando que os beneficiários fiquem por dentro da saúde financeira e do futuro do fundo.