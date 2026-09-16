A participação no festival pode melhorar o condicionamento cardiovascular, ganho de força e redução do estresse - Foto Ascom/Divulgação.

A participação no festival pode melhorar o condicionamento cardiovascular, ganho de força e redução do estresse Foto Ascom/Divulgação.

Publicado 16/09/2026 15:41

Considerado o maior festival de Crossfit e corrida do interior do Estado do Rio de Janeiro, o Wod Wars Festival movimenta São Fidélis (RJ) no final de semana. O evento combina competições esportivas de alto nível, música e entretenimento para toda a família. A programação começa na sexta-feira (18) com a entrega de kits, Media Day, abertura da praça de alimentação e show de Marcio Deline.

Trata-se do mais expressivo festival fitness da região, focado no incentivo à prática esportiva, no desenvolvimento de um estilo de vida saudável e no fomento ao turismo local. É realizado pela Estação Cross Training em parceria com as Secretarias Municipais de Esporte/Lazer e de Cultura , contando com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei Estadual de Esporte e Lazer.

A estrutura gastronômica conta com os melhores restaurantes da cidade e expositores de variados segmentos, ampliando as opções culinárias e de compras para o público. No sábado (19), a arena abre às 8h30 com as dinâmicas de Crossfit divididas em categorias estruturadas (como Scale, Open, Regional e RX), encerrando a noite com o show de Thay Barbosa.

O domingo (20) começa cedo com a corrida de rua Wod Wars Race e caminhada de 3 km às 6h30, seguida pelo retorno das provas de Crossfit às 9h. O pódio e a premiação oficial acontecem às 17h, seguidos pelo show de encerramento com Renanzinho. Os organizadores ressaltam que a participação em um evento de grande porte como o festival gera impactos profundos e benéficos que vão além da premiação financeira:

Um dos fatores considerados importantes é que o Crossfit e as corridas de rua têm como pilar o espírito de equipe, com os participantes competindo lado a lado e estreitando laços de amizade. Também, os limites de força, resiliência e estratégia são testados, elevando a autoconfiança.

O Wod Wars é caracterizado ainda como vitrine para praticantes mostrarem sua evolução, considerando que o contato direto com marcas expositoras e patrocinadores locais abre portas para parcerias e apoios futuros no cenário esportivo regional. Já na preparação há incentiva para os participantes a manterem uma rotina consistente de treinos, alimentação balanceada e cuidados com o corpo.