Legenda da foto: Secretaria desenvolve ações na busca da valorização histórica e do resgate da identidade fidelense - Foto Ascom/Divulgação

Legenda da foto: Secretaria desenvolve ações na busca da valorização histórica e do resgate da identidade fidelense Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/10/2026 13:35 | Atualizado 05/10/2026 13:35

“Vozes da Consciência” define o projeto do governo de São Fidélis (RJ), com um ciclo de palestras voltado à formação continuada e à reflexão sobre educação étnico-racial e práticas antirracistas. O evento é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e tem programação até sexta-feira (9).

A iniciativa faz parte de outras frentes de destaque da gestão, como o programa Escola em Tempo Integral e o projeto de extensão "Educação, Território e Memória: Saberes do Campo, das Águas e das Florestas nas Escolas Rurais", desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

De acordo com a Semed, as metas do município visam o fortalecimento do ensino inclusivo: “Ao longo de cores dias, profissionais da educação e toda a comunidade regional podem acompanhar as palestras de forma totalmente gratuita, sempre às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Secretaria Municipal de Educação no YouTube.”

Como forma de incentivo à capacitação do funcionalismo público e de acadêmicos, a organização disponibilizará certificados de participação para os ouvintes que acompanharem as transmissões. A abertura contou com as participações de Daniel Martins e Bárbara Argentino.

Nesta terça-feira (6), o professor Régis Rodrigues aborda “Luta antirracista na educação – desafios e possibilidades”, seguido por Édson Andrade, que falará sobre as dores invisíveis e os impactos do racismo estrutural. Na quarta-feira (7), o foco se volta para as experiências práticas desenvolvidas no ambiente escolar.

Resgate de identidade

Caberá a Vinícius Costa e Carla Verônica Mury apresentar as dinâmicas do "Projeto Okan", enquanto Alan Alves enriquecerá o debate com o tema “Práticas docentes antirracistas e a educação escolar quilombola”. A valorização histórica e o resgate da identidade fidelense ganham protagonismo na noite de quinta-feira (8).

Na véspera do encerramento da programação, os palestrantes Fernanda Sabino, Aurênio Aperto e Sol Opetahra serão os responsáveis pelos painéis dedicados à história do Quilombo São Benedito e à memória dos povos originários do município. Esse painel dialoga intimamente com as frentes da Secretaria de Cultura e Turismo.

A pasta é responsável por ações de preservação da memória e por frentes de fomento tradicionais do município, como o Circuito Cultural das Escolas Municipais e o tradicional Festival Literário Energia para Ler. O fechamento, na sexta-feira (9), ocorrerá em formato duplo, começando às 8h.

Ecossistema escolar

A atividade presencial será exclusiva para a equipe técnica da Semed, no Cine Teatro Jayme Coelho, com formação conduzida por Juliana Pacheco, coordenadora estadual da PNEERQ, sob o tema “Educar para a equidade”. À noite, o encerramento das transmissões on-line está previsto para as 19h.

Caberá a Silvia Rohem debater “Letramento racial e autodeclaração”, e Pedro Henrique Nascimento, com a análise de dados em “O mapa da equidade”. Com o projeto, a Semed resume que é reforçado o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação (PME).

A secretária realça que “Vozes da Consciência” também consolida o compromisso de São Fidélis com um ecossistema escolar que valoriza a diversidade, promove a equidade e atua de maneira ativa na construção de ambientes sociais mais conscientes, respeitosos e inclusivos.