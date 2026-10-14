Procuradoria-Geral da União e Polícia Federal articulam o desdobramento a partir do farto material apreendido - Foto PF/Divulgação

Procuradoria-Geral da União e Polícia Federal articulam o desdobramento a partir do farto material apreendido Foto PF/Divulgação

Publicado 14/10/2026 14:29





O principal resultado é o desmantelamento inicial de um esquema criminoso que fraudou uma licitação superior a R$ 9 milhões destinada a obras de reforma e ampliação no Hospital Armando Vidal, no município. O desdobramento imediato da ação foi o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.



Todos foram distribuídos estrategicamente entre os municípios de São Fidélis e Campos dos Goytacazes, cujo envolvimento ocorre pelo fato de que alguns dos investigados residem no município. Durante as diligências nas primeiras horas do dia, as equipes federais apreenderam farto material probatório, incluindo documentos contratuais, computadores, mídias digitais e registros financeiros.



Embora não haja ainda divulgação oficial de todos os detalhes, já se antecipa que as peças apreendidas corroboram as irregularidades apontadas na apuração, como a utilização de empresas de fachada e a inversão de etapas essenciais do processo licitatório em 2022. A delegacia da PF em Campos dá suporte às investigações.



Com o encerramento das buscas em campo, o próximo passo da Polícia Federal consistirá na análise pericial detalhada de todo o material apreendido e no cruzamento de dados bancários e fiscais obtidos, com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro desviado e rastrear possíveis ocultações de patrimônio.



Crimes de fraudes



Ainda não há informações detalhadas sobre todos os investigados e testemunhas, mas a PF e a CGU devem convocá-los já nos próximos dias para prestarem depoimentos formais na delegacia, confrontando-os com os documentos recolhidos. Os suspeitos poderão responder judicialmente pelos crimes de fraude em licitação.



A condenação para quem for envolvido como fraudador é de quatro a oito anos de reclusão; peculato, corrupção passiva e corrupção ativa preveem de dois a 12 anos; e associação criminosa, de um a três anos. As sanções somadas no Código Penal podem ultrapassar décadas de reclusão caso ocorra a condenação definitiva.



O impacto da ação policial na região é forte. O governo de São Fidélis emitiu uma nota de esclarecimento pública na qual reforça que a operação não possui qualquer ligação com a estrutura ou a administração atual da prefeitura, esclarecendo que a investigação trata de um contrato assinado em 2022 pelo



Hospital se manifesta



A nota ressalta ainda que a instituição é privada e filantrópica, e não uma unidade pública municipal, embora o Executivo mantenha parcerias com a entidade para garantir o atendimento de saúde à população. O hospital também se manifestou oficialmente para pontuar que os fatos investigados remetem a administrações passadas.



O hospital é presidido por Adallah Júnior, que diz ter assumido há pouco tempo, lembrando que a unidade de saúde esteve sob intervenção e gestão direta do Município de São Fidélis entre maio de 2017 e dezembro de 2024 devido a crises anteriores. Foi exatamente nesse intervalo, mais especificamente no ano de 2022, que os recursos federais foram liberados e os contratos sob suspeita foram firmados.



A atual gestão destaca que cerca de 99% das obras auditadas foram executadas pela administração municipal passada antes da devolução da unidade para a iniciativa privada. A instituição informa que colaborou integralmente com os agentes federais nesta quarta-feira fornecendo todos os documentos solicitados - os quais, inclusive, já haviam sido entregues voluntariamente no dia seis de outubro deste ano.





A Operação Fidúcia, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no município de São Fidélis, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (14), foi presidida pelo delegado Lorenzo Colodetti. A ação aconteceu em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), com investigações ainda em andamento e mantidas sem detalhes por questão estratégica.O principal resultado é o desmantelamento inicial de um esquema criminoso que fraudou uma licitação superior a R$ 9 milhões destinada a obras de reforma e ampliação no Hospital Armando Vidal, no município. O desdobramento imediato da ação foi o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.Todos foram distribuídos estrategicamente entre os municípios de São Fidélis e Campos dos Goytacazes, cujo envolvimento ocorre pelo fato de que alguns dos investigados residem no município. Durante as diligências nas primeiras horas do dia, as equipes federais apreenderam farto material probatório, incluindo documentos contratuais, computadores, mídias digitais e registros financeiros.Embora não haja ainda divulgação oficial de todos os detalhes, já se antecipa que as peças apreendidas corroboram as irregularidades apontadas na apuração, como a utilização de empresas de fachada e a inversão de etapas essenciais do processo licitatório em 2022. A delegacia da PF em Campos dá suporte às investigações.Com o encerramento das buscas em campo, o próximo passo da Polícia Federal consistirá na análise pericial detalhada de todo o material apreendido e no cruzamento de dados bancários e fiscais obtidos, com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro desviado e rastrear possíveis ocultações de patrimônio.Ainda não há informações detalhadas sobre todos os investigados e testemunhas, mas a PF e a CGU devem convocá-los já nos próximos dias para prestarem depoimentos formais na delegacia, confrontando-os com os documentos recolhidos. Os suspeitos poderão responder judicialmente pelos crimes de fraude em licitação.A condenação para quem for envolvido como fraudador é de quatro a oito anos de reclusão; peculato, corrupção passiva e corrupção ativa preveem de dois a 12 anos; e associação criminosa, de um a três anos. As sanções somadas no Código Penal podem ultrapassar décadas de reclusão caso ocorra a condenação definitiva.O impacto da ação policial na região é forte. O governo de São Fidélis emitiu uma nota de esclarecimento pública na qual reforça que a operação não possui qualquer ligação com a estrutura ou a administração atual da prefeitura, esclarecendo que a investigação trata de um contrato assinado em 2022 pelo Hospital Armando Vidal. A nota ressalta ainda que a instituição é privada e filantrópica, e não uma unidade pública municipal, embora o Executivo mantenha parcerias com a entidade para garantir o atendimento de saúde à população. O hospital também se manifestou oficialmente para pontuar que os fatos investigados remetem a administrações passadas.O hospital é presidido por Adallah Júnior, que diz ter assumido há pouco tempo, lembrando que a unidade de saúde esteve sob intervenção e gestão direta do Município de São Fidélis entre maio de 2017 e dezembro de 2024 devido a crises anteriores. Foi exatamente nesse intervalo, mais especificamente no ano de 2022, que os recursos federais foram liberados e os contratos sob suspeita foram firmados.A atual gestão destaca que cerca de 99% das obras auditadas foram executadas pela administração municipal passada antes da devolução da unidade para a iniciativa privada. A instituição informa que colaborou integralmente com os agentes federais nesta quarta-feira fornecendo todos os documentos solicitados - os quais, inclusive, já haviam sido entregues voluntariamente no dia seis de outubro deste ano.







