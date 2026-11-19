Pedro Fagundes (na foto com o ator Almir Júnior) vive o famoso e irreverente coronel da Baixada Campista - Divulgação/Patrícia Bueno

Pedro Fagundes (na foto com o ator Almir Júnior) vive o famoso e irreverente coronel da Baixada Campista Divulgação/Patrícia Bueno

Publicado 19/11/2026 12:29 | Atualizado 19/11/2026 13:37



Após a temporada de estreia no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos dos Goytacazes , “Ponciano – de Amores – Furtado” inicia uma circulação por municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. A turnê será aberta no sábado (21), com apresentação gratuita em São Fidélis, conhecida como “Cidade Poema”.



A sessão única está programada para o Teatro Sônia Sota, localizado no Colégio Estadual, a partir das 18h. A montagem propõe uma releitura livre do clássico literário, transportando para o teatro as aventuras, contradições, vaidades e extravagâncias de um dos personagens mais emblemáticos da literatura regional.



Arlete Sendra destaca que sua intenção é resgatar o universo peculiar criado por José Cândido de Carvalho, preservando elementos que caracterizam a personalidade do coronel. “Ao escrever ‘Ponciano – de Amores – Furtado’, minha intenção foi trazer de volta esse universo tão peculiar, cheio de contradições, vaidades, amores, exageros e situações que transitam entre o humor e o absurdo.”



A dramaturga pontua que o personagem permite explorar, de maneira bem-humorada, o comportamento humano e a forma como cada indivíduo enxerga a si próprio e o mundo. “Ao transformar essa história em comédia musical, tive a oportunidade de aproximar o público da literatura por meio de uma linguagem leve, divertida e popular, sem deixar de valorizar as raízes e a identidade cultural da região”, resume Arlete.



A expectativa da autora é que os espectadores se envolvam com a narrativa, riam, se emocionem e reconheçam nos personagens aspectos da própria humanidade. Ela assinala que o ator Pedro Fagundes dará vida a Ponciano, conduzindo o público por suas aventuras e desventuras, amores proibidos e dilemas financeiros.



Segundo ainda a professora, a montagem reúne um elenco que aposta na musicalidade, na expressividade e na comicidade para construir uma narrativa que também apresenta elementos de crítica social. Na direção, Fernando Rossi define o trabalho como um desafio de transformar literatura em movimento e palavras em ação teatral.

Sabor da fantasia

e força da música

O teatrólogo explica que sua proposta é explorar a expressividade dos atores, a força dos personagens e a comicidade das situações, utilizando a música, a criatividade e a liberdade cênica para proporcionar uma experiência que vá além da simples contação de uma história. “Mais do que contar uma história, quero criar uma experiência; um espetáculo que tenha o sabor da fantasia, a irreverência da comédia, a força da música e a identidade da nossa cultura”, frisa.



Rossi realça as características exageradas e vaidosas do coronel, que, segundo ele, oferecem possibilidades para a construção de um teatro vivo, popular e capaz de aproximar o público da cena. “Meu desejo é que cada espectador embarque nas aventuras do personagem e saia do teatro com a sensação de ter vivido algo especial.” O diretor destaca que a montagem é contemplada pelo edital Fluxos Fluminenses 2026.



A produção seguirá viagem depois da apresentação em São Fidélis. O diretor adianta que, em dezembro, estão previstas sessões em espaços culturais de Campos e São João da Barra. “A circulação amplia o acesso à produção teatral e contribui para valorizar a literatura e os artistas do Norte Fluminense, levando a diferentes públicos uma criação inspirada em um dos mais importantes nomes da cultura regional.”



Compõem a equipe Pedro Fagundes, Katiana Rodrigues, Liana Velasco, João Velasco, Nathan Silva, Valdiney Mendes, Luciana Rossi, Almir Júnior, Geovane Crisóstomo (ator e preparador vocal), Vania Navarro, Renato Arpoador, Vanderlei da Costa Machado, Patrícia Bueno, Marco Antonio Almeida, Luciano Moreira e Aucilene Freitas de Souza.





