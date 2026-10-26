O cultivo de abacaxi garante a São Francisco a posição de líder isolada em produção no ranking do Estado do Rio - Foto Gomes/Reprodução

O cultivo de abacaxi garante a São Francisco a posição de líder isolada em produção no ranking do Estado do Rio Foto Gomes/Reprodução

Publicado 26/10/2026 21:53





Na consolidação de sua relevância estratégica regional, a cidade vem transformando seu vasto potencial em desenvolvimento real desde sua emancipação, em 1995 - até então, era distrito de São João da Barra. A receita para o avanço sustentável é formatada no protagonismo agrícola, com investimentos em infraestrutura e na valorização de suas comunidades tradicionais.



A conversão em progresso contínuo tem envolvido, ao longo do tempo, poder público e iniciativa privada focados na superação de desafios estruturais. Na integração das frentes produtivas, a cidade estabelece metas claras para atrair novos investimentos e gerar empregos formais.



Nesse cenário econômico, reflete-se uma transição positiva em que a identidade rural e litorânea deixa de ser apenas uma característica geográfica para se tornar um ativo de negócios. O fortalecimento de cooperativas e a busca por certificações de origem dão o tom de uma economia que prioriza a valorização do produtor local.



Diante da vasta extensão territorial, a descentralização dos serviços públicos e a melhoria da mobilidade urbana surgem como as chaves para integrar os distritos ao núcleo administrativo. O investimento em conectividade e infraestrutura logística não apenas beneficia o escoamento da produção, mas também eleva a qualidade de vida dos cidadãos. O planejamento de longo prazo prevê que o crescimento econômico caminhe lado a lado com o bem-estar social.



A expectativa para os próximos anos é de consolidação de São Francisco de Itabapoana como um indutor de desenvolvimento regional. Ao apostar na diversificação econômica e no aproveitamento sustentável de seus 62 quilômetros de costa, o município desenha um horizonte próspero. A união entre a tradição do trabalho e a modernização dos processos projeta uma cidade cada vez mais competitiva e preparada para o futuro. Com extensa faixa litorânea, produção agrícola diversificada - tendo no abacaxi o sabor do destaque -, atividade pesqueira e potencial turístico, São Francisco de Itabapoana tem na combinação entre campo, mar e serviços uma das principais bases de sua economia. O município ocupa uma área territorial de 1.118,037 quilômetros quadrados (km²) ao norte do Estado do Rio de Janeiro e tem população estimada para 2026 de 47.411 habitantes.Na consolidação de sua relevância estratégica regional, a cidade vem transformando seu vasto potencial em desenvolvimento real desde sua emancipação, em 1995 - até então, era distrito de São João da Barra. A receita para o avanço sustentável é formatada no protagonismo agrícola, com investimentos em infraestrutura e na valorização de suas comunidades tradicionais.A conversão em progresso contínuo tem envolvido, ao longo do tempo, poder público e iniciativa privada focados na superação de desafios estruturais. Na integração das frentes produtivas, a cidade estabelece metas claras para atrair novos investimentos e gerar empregos formais.Nesse cenário econômico, reflete-se uma transição positiva em que a identidade rural e litorânea deixa de ser apenas uma característica geográfica para se tornar um ativo de negócios. O fortalecimento de cooperativas e a busca por certificações de origem dão o tom de uma economia que prioriza a valorização do produtor local.Diante da vasta extensão territorial, a descentralização dos serviços públicos e a melhoria da mobilidade urbana surgem como as chaves para integrar os distritos ao núcleo administrativo. O investimento em conectividade e infraestrutura logística não apenas beneficia o escoamento da produção, mas também eleva a qualidade de vida dos cidadãos. O planejamento de longo prazo prevê que o crescimento econômico caminhe lado a lado com o bem-estar social.A expectativa para os próximos anos é de consolidação de São Francisco de Itabapoana como um indutor de desenvolvimento regional. Ao apostar na diversificação econômica e no aproveitamento sustentável de seus 62 quilômetros de costa, o município desenha um horizonte próspero. A união entre a tradição do trabalho e a modernização dos processos projeta uma cidade cada vez mais competitiva e preparada para o futuro.

A força do abacaxi

O trabalho no campo é o motor financeiro do município, com destaque absoluto para o cultivo do abacaxi, que projeta a cidade ao topo do cenário agrícola fluminense. Em 2024, São Francisco atingiu a marca de 136.850 toneladas de abacaxi colhidas em 5.205 hectares, envolvendo 703 produtores e gerando um faturamento bruto estimado em R$ 332 milhões, o que garante a liderança isolada no ranking do Estado do Rio de Janeiro.



Grandes centros consumidores nacionais são abastecidos pelo fruto colhido nas terras são-franciscanas. Entre eles, podemos citar a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além de mercados em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Toda essa engrenagem gera uma expressiva cadeia produtiva que movimenta transportadores, comerciantes e trabalhadores do varejo local.



O desafio propositivo agora é a consolidação da Denominação de Origem conquistada em 2025, que engloba também municípios vizinhos. Outro produto marcante da cadeia é a mandioca, joia agrícola local que registrou 74,5 mil toneladas e faturamento de R$ 21,15 milhões em 2024, representando cerca de 96% de toda a produção do estado.



O beneficiamento do produto na fabricação da tradicional farinha ganhou o laudo de Indicação de Procedência em janeiro de 2025, um selo de qualidade que abre portas para a instalação de novas agroindústrias e agrega valor ao saber transmitido por gerações. A diversificação de outros cultivos, como maracujá, coco verde e goiaba, vem a reboque.

Diferencial competitivo

No bojo das riquezas que fortalecem São Francisco está, ainda, o turismo litorâneo com expansão planejada para o ano inteiro. Com 62 quilômetros de extensão litorânea e 25 praias, o município possui um patrimônio natural invejável que atrai milhares de visitantes, principalmente no verão.



Estrategicamente, a cidade procura estender o fluxo de viajantes para além dos meses de alta temporada, apostando no desenvolvimento de novas modalidades, como o turismo ecológico, caminhadas guiadas, cicloturismo e rotas culturais ligadas à história regional. Diretamente, são impulsionados o comércio de alimentos, bares, pousadas, quiosques e o trabalho de prestadores de serviços autônomos.



A integração das praias com a gastronomia local, baseada em frutos do mar e produtos da terra, surge como um forte diferencial competitivo. A atividade pesqueira é um dos pilares da identidade cultural e social, concentrando força não apenas no sustento e na segurança alimentar de centenas de famílias, mas também alimentando o comércio regional com pescado fresco e de alta qualidade.



A estrutura do “antigo sertão de São João da Barra” não se resume ao panorama aqui traçado; porém, já se pode deduzir o seu diferencial. O grande passo para o futuro está na modernização da infraestrutura de apoio aos setores produtivos e aos frutos da terra. O município transforma sua herança cultural em um modelo de economia próspero e inclusivo.





