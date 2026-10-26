Projeto é desenvolvido junto aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Domingos Santos - Foto Ascom/Divulgação

Projeto é desenvolvido junto aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Domingos Santos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/10/2026 20:01



O evento científico e comunitário é um dos mais prestigiados da região, reunindo instituições acadêmicas de peso como a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), a Universidade Federal Fluminense (UFF), o Instituto Federal Fluminense (IFF) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A rede municipal de ensino de São Francisco de Itabapoana alcançou uma vitória histórica que reforça o protagonismo de suas práticas pedagógicas no cenário regional. Trata-se do projeto “Agroecologia na Escola”, que conquistou o primeiro lugar no eixo temático Educação da XVIII Mostra de Extensão. O evento científico e comunitário é um dos mais prestigiados da região, reunindo instituições acadêmicas de peso como a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), a Universidade Federal Fluminense (UFF), o Instituto Federal Fluminense (IFF) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

A iniciativa foi aberta no início do ano letivo e vem sendo desdobrada, com o ponto alto previsto para dezembro, centrado no lançamento de um livro autoral, totalmente escrito e ilustrado pelos próprios alunos para registrar o aprendizado do ciclo.

O projeto é desenvolvido com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Domingos Santos, em Ponto de Cachimbas, e ganhou vida por meio de uma cooperação técnica e pedagógica entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia (SMECT) e a UFF.

Os jovens participam de oficinas de sustentabilidade, preservação ambiental e cultura alimentar. Um dos maiores destaques é a imersão social, que inclui entrevistas com produtores rurais, envolvendo os pais e moradores mais antigos da localidade.

Benefícios imediatos

Na atividade, os alunos resgatam tradições e transformam a sabedoria popular em conhecimento formal. Os benefícios são imediatos: para os estudantes, o projeto eleva a autoestima, combate a evasão escolar e ressignifica a vida no campo, mostrando que a zona rural não é um espaço de isolamento.

No município, o ganho reflete no fortalecimento da agricultura familiar, no despertar de uma consciência ecológica coletiva e no estreitamento do diálogo entre o poder público, a comunidade escolar e o ecossistema universitário da região, abrindo portas para futuras parcerias científicas.

A rede de ensino de São Francisco conta com infraestrutura para cerca de oito mil alunos distribuídos em 45 escolas e 11 creches municipais e passa por um processo de modernização física e digital. A prefeita Yara Cinthia vem realizando entregas de kits de suporte pedagógico lúdico e equipamentos.

Por iniciativa da gestora, um plano de climatização instalou dezenas de aparelhos de ar-condicionado em diversas unidades após a expansão da rede elétrica local, além da entrega recente de novos equipamentos de informática, com vários aparelhos notebook e computadores.