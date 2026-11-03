Prefeitura manteve praticamente a mesma política de descontos de 2025, mas introduziu algumas mudanças Foto Ascom/Divulgação
São Francisco abre redução em juros e multas de até 100% para devedores
Programa de Recuperação Fiscal 2026 segue com inscrições abertas para adesão de pessoas físicas e jurídicas até 15 de dezembro
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Ancorado no agro e no turismo, São Francisco busca marcas inigualáveis
Município reúne características que o tornam uma das áreas estratégicas do interior do Estado do Rio de Janeiro, estruturada para um futuro promissor
São Francisco chega ao topo da educação regional com prática sustentável
O projeto "Agroecologia na Escola" garantiu o primeiro lugar na XVIII Mostra de Extensão, provando a valorização da identidade rural
Campanha contra o sarampo e Outubro Rosa mobilizam São Francisco
Município adverte sobre riscos de contágio e convoca para atualização vacinal; Carreta da Mulher retorna para exames preventivos
Empreendedorismo rural será facilitado em São Francisco
Iniciativa promete centralizar serviços, facilitar crédito e impulsionar a economia por meio do fortalecimento do pequeno produtor
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