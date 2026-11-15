Enaldo Barreto pontua que a abacaxicultura movimenta a economia rural, além de gerar trabalho e renda Foto: Divulgação/Ascom)
Com valor bruto de produção agrícola de R$ 444,1 milhões em 2025, o município alcançou a primeira colocação em nível estadual, segundo levantamento do IBGE apresentado recentemente durante reunião do Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
O resultado representa crescimento de 18% em relação ao ano anterior e evidencia a força da atividade rural na economia municipal. Está consolidado que São Francisco ocupa a segunda posição entre os maiores produtores da fruta no Brasil e lidera, com ampla vantagem, a produção estadual.
Na avaliação da Firjan, a posição contribui para colocar o Rio de Janeiro na terceira colocação nacional, com 169,5 milhões de frutos produzidos em 2025 - crescimento de 25,3% em relação ao levantamento anterior. A constatação é confirmada nos números da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio).
No relatório de atividades de 2024, São Francisco registrou 703 produtores envolvidos com a abacaxicultura, em uma área colhida de 5.205 hectares, com produção de 136.850 toneladas e faturamento de aproximadamente R$ 332 milhões. O município respondeu por cerca de 83% da produção estadual contabilizada naquele ano.
A comercialização ultrapassa as fronteiras fluminenses. Os dados realçam que, além do abastecimento por meio da Ceasa-Rio, parte expressiva da safra segue diretamente para mercados consumidores de Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul.
Impacto sobre a
empregabilidade
Barreto observa que o impacto sobre a empregabilidade é outro aspecto relevante: “A cultura exige mão de obra em diferentes etapas, desde a preparação do solo, plantio e manutenção das lavouras até a colheita, seleção, carregamento e transporte dos frutos. A atividade proporciona milhares de oportunidades indiretas e sazonais para trabalhadores de São
Francisco e municípios vizinhos”.
Segundo o secretário, a cadeia também movimenta transportadoras, fornecedores de insumos, fabricantes de embalagens e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. “Não há, entretanto, um levantamento consolidado que permita estabelecer um número exato de empregos diretos e indiretos gerados exclusivamente pela cultura”, frisa.
Ao avaliar o significado desse desempenho, Barreto considera a abacaxicultura um dos principais motores econômicos e sociais do município. “A fruta representa quase 60% de toda a produção agrícola municipal, e a renda obtida nas safras alcança diretamente as famílias rurais, com reflexos no comércio e no setor de serviços”, afirma.
Assistência técnica e
parcerias ampliadas
Entre as iniciativas defendidas pelo governo municipal, Barreto lista a implantação de uma Packing House, estrutura destinada à recepção, seleção, classificação e preparação dos frutos para venda, além do fortalecimento dos Espaços do Produtor e da Sala do Empreendedor Rural, esta última em parceria com o Sebrae.
“A administração municipal também busca ampliar a assistência técnica e as parcerias com instituições de pesquisa e extensão rural”, acentua, frisando que outro passo considerado estratégico é a obtenção da Indicação Geográfica (IG) para o abacaxi do Norte Fluminense, processo que envolve São Francisco de Itabapoana, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Quissamã.
“O reconhecimento poderá agregar valor à fruta, fortalecer sua identidade de origem e ampliar as oportunidades comerciais”, acredita Barreto, concluindo que, com a liderança estadual no valor bruto da produção agrícola e a segunda colocação nacional na produção de abacaxi, São Francisco demonstra que o agronegócio vai muito além da atividade no campo.
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