Enaldo Barreto pontua que a abacaxicultura movimenta a economia rural, além de gerar trabalho e renda - Foto: Divulgação/Ascom)

Enaldo Barreto pontua que a abacaxicultura movimenta a economia rural, além de gerar trabalho e renda Foto: Divulgação/Ascom)

Publicado 15/11/2026 17:30



Com valor bruto de produção agrícola de R$ 444,1 milhões em 2025, o município alcançou a primeira colocação em nível estadual, segundo levantamento do IBGE apresentado recentemente durante reunião do Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).



O resultado representa crescimento de 18% em relação ao ano anterior e evidencia a força da atividade rural na economia municipal. Está consolidado que São Francisco ocupa a segunda posição entre os maiores produtores da fruta no Brasil e lidera, com ampla vantagem, a produção estadual.



Na avaliação da Firjan, a posição contribui para colocar o Rio de Janeiro na terceira colocação nacional, com 169,5 milhões de frutos produzidos em 2025 - crescimento de 25,3% em relação ao levantamento anterior. A constatação é confirmada nos números da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio).



No relatório de atividades de 2024, São Francisco registrou 703 produtores envolvidos com a abacaxicultura, em uma área colhida de 5.205 hectares, com produção de 136.850 toneladas e faturamento de aproximadamente R$ 332 milhões. O município respondeu por cerca de 83% da produção estadual contabilizada naquele ano.



A comercialização ultrapassa as fronteiras fluminenses. Os dados realçam que, além do abastecimento por meio da Ceasa-Rio, parte expressiva da safra segue diretamente para mercados consumidores de Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul.

Impacto sobre a

empregabilidade

O secretário municipal de Agricultura, Enaldo Vieira Barreto, destaca que, no próprio Estado do Rio, a Região Metropolitana e a Região Serrana também estão entre os principais destinos da produção. Essa distribuição amplia a circulação de recursos, fortalece as relações comerciais e mantém São Francisco conectado a importantes centros consumidores do país.



Barreto observa que o impacto sobre a empregabilidade é outro aspecto relevante: “A cultura exige mão de obra em diferentes etapas, desde a preparação do solo, plantio e manutenção das lavouras até a colheita, seleção, carregamento e transporte dos frutos. A atividade proporciona milhares de oportunidades indiretas e sazonais para trabalhadores de São

Francisco e municípios vizinhos”.



Segundo o secretário, a cadeia também movimenta transportadoras, fornecedores de insumos, fabricantes de embalagens e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. “Não há, entretanto, um levantamento consolidado que permita estabelecer um número exato de empregos diretos e indiretos gerados exclusivamente pela cultura”, frisa.



Ao avaliar o significado desse desempenho, Barreto considera a abacaxicultura um dos principais motores econômicos e sociais do município. “A fruta representa quase 60% de toda a produção agrícola municipal, e a renda obtida nas safras alcança diretamente as famílias rurais, com reflexos no comércio e no setor de serviços”, afirma.

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