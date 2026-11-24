A prefeitura divulgou nesta terça-feira os canais para denúncias e reforçou o que está previsto em lei - Foto: Divulgação/Ascom PMSFI

A prefeitura divulgou nesta terça-feira os canais para denúncias e reforçou o que está previsto em lei Foto: Divulgação/Ascom PMSFI

Publicado 24/11/2026 14:41



Moradores de São Francisco de Itabapoana (RJ) estão sendo incentivados a denunciar danos provocados em ruas, calçadas, passeios e outros equipamentos públicos durante obras e intervenções realizadas por empresas públicas ou privadas, incluindo concessionárias de água, energia e outros serviços. Para isso, a Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos disponibilizou canais de atendimento.



De acordo com o Departamento de Fiscalização, as denúncias podem ser feitas pelos telefones (22) 97602-1055 (ramal 213) e (22) 99216-7445 (WhatsApp), além do e-mail fiscalizacaodeobras@pmsfi.rj.gov.br. A orientação é que os moradores encaminhem o máximo de informações possível, incluindo endereço exato, descrição do dano e, se possível, fotografias.



O procedimento visa facilitar a identificação da empresa responsável e a elaboração do relatório técnico que dará início aos processos de cobrança e fiscalização, buscando dar encaminhamento formal às reclamações que vêm sendo registradas em diferentes pontos do município.



A prefeita Yara Cinthia justifica que a iniciativa foi motivada, principalmente, pelos transtornos provocados por serviços de manutenção, reparos e intervenções que, muitas vezes, deixam pavimentos e espaços públicos sem a devida recomposição. A medida está relacionada à aplicação da Lei Municipal nº 994/2025, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 1.009/2025.



A legislação estabelece a responsabilidade das empresas pela reparação e reconstrução de vias, passeios e equipamentos públicos danificados durante a execução de serviços, criando mecanismos de fiscalização e penalização em caso de descumprimento das determinações.



A secretaria ressalta que a preocupação da administração municipal é evitar que o serviço executado por empresas resulte em prejuízos permanentes à infraestrutura urbana, garantindo que os reparos sejam feitos com materiais de qualidade igual ou superior aos anteriormente utilizados, observando as condições de segurança, acessibilidade e conservação do espaço público.

Dez dias para o citado

sanar a irregularidade

Pelo que está previsto na lei, identificada a irregularidade, o Departamento de Fiscalização poderá elaborar um laudo técnico para fundamentar a notificação da empresa responsável. Conforme a alteração introduzida pela Lei nº 1.009/2025, o infrator terá o prazo de 10 dias corridos, a partir do recebimento da notificação, para sanar a irregularidade, sob pena de aplicação de penalidades.



As sanções incluem multa diária de 10 UFIRSFIs enquanto durar a infração, além de outras responsabilizações civis e penais cabíveis. Também estão previstas multas de 50 UFIRSFIs para danos que não ultrapassem 100 metros quadrados e de 100 UFIRSFIs para danos com extensão superior a essa área, com valores dobrados em caso de reincidência, conforme os dispositivos legais.



A legislação também estabelece a possibilidade de impedir a concessão de novas licenças para obras, reparos ou serviços em vias públicas enquanto a empresa não cumprir a determinação, ressalvadas situações de emergência. Trata-se de uma norma de caráter geral, que responsabiliza empresas públicas ou privadas, concessionárias ou não, pelos danos que provocarem em espaços públicos.

Deterioração de ruas e

calçadas entre práticas

A fiscalização poderá agir diante de irregularidades identificadas ou denúncias da população, apurando cada caso e formalizando as medidas administrativas cabíveis. A iniciativa legislativa foi do vereador Daniel Abílio, autor da Lei Municipal nº 994/2025, posteriormente alterada pela Lei nº 1.009/2025. Yara Cinthia sancionou a legislação, que atribui ao Departamento de Fiscalização a responsabilidade de elaborar os laudos técnicos e acompanhar o cumprimento das determinações.



Uma das reclamações recorrentes dos moradores é quanto à deterioração de ruas, calçadas e outros espaços públicos após intervenções realizadas por concessionárias e empresas prestadoras de serviços, sobretudo quando os reparos não são concluídos com a recomposição adequada do pavimento ou quando os locais permanecem com irregularidades que dificultam a circulação de pedestres e veículos.



A Secretaria de Obras reforça que a criação de canais específicos para denúncias busca fortalecer o acompanhamento dessas ocorrências e permitir que a administração municipal formalize a cobrança por soluções. “A responsabilidade pela recuperação dos espaços danificados não deve ser transferida ao município quando o prejuízo decorre de intervenções executadas por empresas”, ratifica.





