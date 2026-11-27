O projeto inclui pavimentação, terraplenagem, drenagem e construção de acostamentos em trecho da RJ-194/196 Foto: Divulgação/DER-RJ
O investimento total é de R$ 199 milhões, provenientes do Fundo Soberano estadual. Os trechos são considerados estratégicos para a integração entre Campos, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, além de facilitarem o transporte de mercadorias e a mobilidade da população.
Outro ponto relevante do projeto é o acesso a polos de desenvolvimento, como o Porto do Açu, no quinto distrito sanjoanense. Os serviços, que estavam interrompidos desde maio deste ano, foram retomados pelo DER-RJ na última semana. As intervenções abrangem dois trechos de 18 quilômetros cada, que já ultrapassaram 50% de execução.
O pacote de melhorias inclui pavimentação, terraplenagem, drenagem, construção de acostamentos e implantação de sinalização. O conjunto de obras deve proporcionar mais segurança viária, reduzir dificuldades de deslocamento e ampliar a capacidade de circulação, inclusive para veículos de carga.
Representantes de setores produtivos da região avaliam que a relevância das intervenções ganha dimensão ainda maior quando associada à Ponte da Integração Deputado João Peixoto, inaugurada em 12 de fevereiro de 2025, após mais de quatro décadas de expectativa.
Construída sobre o Rio Paraíba do Sul, a ponte conecta São João da Barra a São Francisco de Itabapoana, criando uma alternativa à dependência de travessias por embarcações e aos trajetos mais longos passando por Campos. A estrutura recebeu aporte de aproximadamente R$ 291 milhões e foi projetada para consolidar uma nova dinâmica de circulação intermunicipal.
Mais qualidade nos
acessos rodoviários
A iniciativa também beneficia Campos e outros corredores de transporte. Em Gargaú - localidade de São Francisco onde a estrada enfrentava problemas críticos em períodos de chuva -, a pavimentação e o alargamento da pista devem facilitar o trânsito de moradores, trabalhadores, produtores rurais e veículos de serviço.
A repercussão econômica alcança os três municípios. Em Campos, a recuperação da RJ-194 ajuda a reorganizar o tráfego pesado, oferecendo alternativas de rota para caminhões ligados ao Porto do Açu e ao transporte de cargas com destino a Minas Gerais e ao Espírito Santo, com potencial para desafogar vias urbanas.
Em São Francisco, a melhoria favorece o escoamento da produção agrícola, a atividade pesqueira, o comércio local e a conexão com cidades vizinhas. Já em São João da Barra, o projeto fortalece o fluxo de trabalhadores, fornecedores e cargas em direção ao complexo portuário, ampliando a articulação logística.
Redução no tempo
de deslocamento
Gabryela Reis reforça que as intervenções complementam a Ponte da Integração e são essenciais para o escoamento produtivo e o acesso ao Porto do Açu. "Está acabando o tempo em que todos precisavam percorrer longas distâncias entre essas cidades do Norte Fluminense", completou.
Com a conclusão prevista para junho de 2027, a expectativa do órgão é consolidar um corredor logístico capaz de aproximar os municípios e fortalecer o ambiente de negócios, impulsionando setores-chave como o complexo portuário, a agricultura, a pesca, o comércio e os serviços.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.