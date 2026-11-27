Yara Cinthia não sofre sanções imediatas, mas enfrenta desgastes administrativos e políticos com o parecer técnico Foto: Divulgação/PMSFI
A possibilidade consta em pareceres desfavoráveis à aprovação apresentados pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e pelo Ministério Público de Contas (MPC-RJ). A análise tramita no Processo TCE-RJ nº 218.572-5/2026, sob a relatoria do conselheiro Thiago Pampolha Gonçalves.
De acordo com o relato, foi identificada uma irregularidade relacionada à insuficiência de saldo na conta específica do Fundeb para cobrir os valores de recursos que não teriam sido aplicados integralmente durante o exercício de 2025. O entendimento da área técnica é de que a situação contraria dispositivos da Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o funcionamento, a contabilização e a eventual reprogramação das verbas do fundo.
O corpo técnico do Tribunal manifestou-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas em análise concluída em 28 de setembro deste ano. O Ministério Público de Contas acompanhou o posicionamento em parecer datado de 13 de outubro, reforçando a avaliação desfavorável à prestação de contas municipal.
Parecer apresentado no
TCE-RJ não é definitivo
O relator determinou a comunicação à prefeita para que tenha acesso ao processo e apresente manifestação escrita no prazo de dez dias, contado a partir da ciência formal. Trata-se de uma etapa importante porque, antes de uma conclusão definitiva do plenário, Yara Cinthia poderá contestar os apontamentos, apresentar documentos, justificativas e demonstrar eventuais providências adotadas.
Segundo a Controladoria-Geral do Município, em nota expedida às 15h desta sexta-feira (27), a prefeitura ainda não havia sido formalmente notificada pelo Tribunal de Contas. O texto diz que o Município reconhece e respeita a atuação do TCE-RJ no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, ressaltando que o despacho prevê o prazo de 10 dias, a contar da ciência, para que a administração se manifeste e exerça o contraditório e a ampla defesa.
Controladoria aponta erro
material em análise técnica
Fechando a manifestação, a Controladoria-Geral “reafirma a confiança na regularidade das contas municipais e o compromisso da Administração com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e o equilíbrio fiscal”, enfatizando que “o Município apresentará seus esclarecimentos pelos meios legais, respeitando o processo e as competências dos órgãos de controle”.
Pela legislação, após a apresentação da defesa ou o encerramento do prazo, o processo seguirá os trâmites internos do tribunal, com novas análises e posterior apreciação pelos conselheiros. Isso significa que a posição desfavorável à prefeita neste momento não representa uma decisão final do plenário do TCE-RJ pela rejeição das contas.
Consequências no momento
são administrativas e políticas
O processo de contas anuais de governo resultará em um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio, cuja apreciação definitiva cabe à Câmara Municipal. Eventuais responsabilizações pessoais, multas, determinações de ressarcimento ou outras sanções dependem de apurações específicas, da natureza das irregularidades e dos procedimentos legais aplicáveis.
Principal estrutura de financiamento da educação básica pública no Brasil, o Fundeb reúne recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, além de contribuir para o pagamento de salários e outras despesas vinculadas à área educacional. Estados e municípios precisam cumprir regras específicas de utilização e prestação de contas desses valores, sob fiscalização dos órgãos de controle.
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