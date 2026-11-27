Yara Cinthia não sofre sanções imediatas, mas enfrenta desgastes administrativos e políticos com o parecer técnico - Foto: Divulgação/PMSFI

Yara Cinthia não sofre sanções imediatas, mas enfrenta desgastes administrativos e políticos com o parecer técnico Foto: Divulgação/PMSFI

Publicado 27/11/2026 18:18 | Atualizado 27/11/2026 18:19



A utilização de recursos destinados à educação, especificamente verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) - cuja movimentação e aplicação precisam obedecer a regras estabelecidas pela legislação federal -, pode gerar a reprovação das contas do primeiro ano de governo de Yara Cinthia, em São Francisco de Itabapoana.



A possibilidade consta em pareceres desfavoráveis à aprovação apresentados pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e pelo Ministério Público de Contas (MPC-RJ). A análise tramita no Processo TCE-RJ nº 218.572-5/2026, sob a relatoria do conselheiro Thiago Pampolha Gonçalves.



De acordo com o relato, foi identificada uma irregularidade relacionada à insuficiência de saldo na conta específica do Fundeb para cobrir os valores de recursos que não teriam sido aplicados integralmente durante o exercício de 2025. O entendimento da área técnica é de que a situação contraria dispositivos da Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o funcionamento, a contabilização e a eventual reprogramação das verbas do fundo.



O corpo técnico do Tribunal manifestou-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas em análise concluída em 28 de setembro deste ano. O Ministério Público de Contas acompanhou o posicionamento em parecer datado de 13 de outubro, reforçando a avaliação desfavorável à prestação de contas municipal.

Parecer apresentado no

TCE-RJ não é definitivo

Segundo os autos, o questionamento não significa, necessariamente, que tenha ocorrido desvio de dinheiro. A apuração deverá esclarecer a movimentação financeira, os valores não aplicados e a destinação dos recursos. O processo poderá resultar em determinações para correção de procedimentos, além de outras providências, caso sejam identificadas responsabilidades.



O relator determinou a comunicação à prefeita para que tenha acesso ao processo e apresente manifestação escrita no prazo de dez dias, contado a partir da ciência formal. Trata-se de uma etapa importante porque, antes de uma conclusão definitiva do plenário, Yara Cinthia poderá contestar os apontamentos, apresentar documentos, justificativas e demonstrar eventuais providências adotadas.



Segundo a Controladoria-Geral do Município, em nota expedida às 15h desta sexta-feira (27), a prefeitura ainda não havia sido formalmente notificada pelo Tribunal de Contas. O texto diz que o Município reconhece e respeita a atuação do TCE-RJ no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, ressaltando que o despacho prevê o prazo de 10 dias, a contar da ciência, para que a administração se manifeste e exerça o contraditório e a ampla defesa.

Controladoria aponta erro

material em análise técnica

A nota afirma ainda que, “em relação à Irregularidade referente à suposta insuficiência de saldo na conta do Fundeb, a Administração entende que a análise técnica contém erro material, pois não teria considerado despesas empenhadas com recursos provenientes da abertura de crédito por superávit financeiro do exercício anterior”.



Fechando a manifestação, a Controladoria-Geral “reafirma a confiança na regularidade das contas municipais e o compromisso da Administração com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e o equilíbrio fiscal”, enfatizando que “o Município apresentará seus esclarecimentos pelos meios legais, respeitando o processo e as competências dos órgãos de controle”.



Pela legislação, após a apresentação da defesa ou o encerramento do prazo, o processo seguirá os trâmites internos do tribunal, com novas análises e posterior apreciação pelos conselheiros. Isso significa que a posição desfavorável à prefeita neste momento não representa uma decisão final do plenário do TCE-RJ pela rejeição das contas.

Consequências no momento

são administrativas e políticas