SÃO GONÇALO - O diretório do partido Cidadania em São Gonçalo promove nesta quinta-feira (10/9) a convenção partidária que deverá homologar a candidatura do atual prefeito José Luiz Nanci à reeleição pela sigla. Será às 18h no auditório da Associação Comercial, na Rua Dr. Feliciano Sodré n° 82, no Centro, e deverá ser realizada de forma restrita para evitar aglomerações em razão da pandemia de covid-19. A convenção vai apresentar também os candidatos a vereadores da coligação Cidadania, PV e MDB, que compõem a aliança. A pré-candidata a vice na chapa majoritária é Márcia Valéria, 54 anos, empresária do ramo da música, originária do bairro Barro Vermelho, casada e com três filhos.

Nascido no bairro de Zé Garoto, Nanci é médico, casado e tem dois filhos. Foi eleito vereador em 1992, e reeleito outras quatro vezes, somando cinco mandatos; suplente de deputado federal em 2006; deputado estadual em 2010, atuando como 4º secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida nos primeiros meses do governo estadual de Luiz Fernando Pezão. No pleito municipal de 2016, elegeu-se prefeito numa coligação composta pelo Partido Popular Socialista e pelo Solidariedade, partido de seu vice, o vereador Ricardo Pericar - que este ano é candidato à Prefeitura encabeçando chapa própria.