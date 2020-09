Prefeito e vice de São Gonçalo são adversários na disputa eleitoral pela Prefeitura

SÃO GONÇALO - O diretório municipal do Partido Social Liberal (PSL) homologou Ricardo Pericar como candidato à Prefeitura. O empresário terá Artur Belmont, do PTB, como vice na chapa. O anúncio foi feito durante convenção partidária ontem (13) no Clube Tamoio, que contou com a presença de 300 pessoas. A coligação conta, além do PTB, também com o Democracia Cristão (DC). Pericar falou sobre suas principais plataformas de governo, caso seja eleito no pleito de novembro.

“Vamos resgatar a dignidade, o orgulho e, principalmente, a alegria desse povo que sofreu por diversos casos de corrupção, governos desastrosos, políticos que compactuaram com a atual gestão em troca de cargos. São Gonçalo está abandonada há anos, com lixo espalhado pela cidade, uma saúde precária. Mas a população tem a chance de mudar a sorte da cidade nas eleições e tenho certeza que eu e (Artur) Belmont, que é um gestor nato, graduado e tem grande liderança, iremos transformar essa tristeza em felicidade. São Gonçalo merece ser feliz”, disse Pericar. A eleição municipal será realizada nos dias 15 e 29 de novembro (este último, caso haja segundo turno).

Ricardo Pericar tem 54 anos, é empresário na área da educação, casado e com três filhos. Foi subsecretário de obras, exerceu três mandatos de vereador e ocupava a função de vice-prefeito até romper com o prefeito José Luiz Nanci. Nas eleições de 2018, conquistou mais de 30 mil votos, chegando na primeira suplência de deputado federal pelo PSL. Ficou conhecido na cidade por causa do movimento "Fora Ampla", que lutava contra os preços abusivos da concessionária e a implantação do chip, com retirada do medidor de energia.