São Gonçalo: cinemas funcionam com 50% da capacidade; crianças até três anos não entram em shoppings

SÃO GONÇALO - Devido ao baixo risco de contaminação que o município vem apresentando nas últimas semanas, a Prefeitura ajustou as medidas para enfrentamento da emergência em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). O Decreto 261/2020 flexibiliza as atividades comerciais dentro da cidade. O funcionamento de shopping centers, centros comerciais e galerias permanece autorizado exclusivamente no horário das 10h às 22h, porém com ocupação total de até dois terços da capacidade.

As áreas de recreação infantil agora podem funcionar, mas com um terço da capacidade, não permitindo o ingresso de crianças menores de três anos. Este público, aliás, não pode circular em nenhum estabelecimento comercial (antes o limite era de cinco anos).