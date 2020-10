José Luiz Nanci (partido Cidadania) é o candidato da coligação intitulada 'Melhor o Certo do que o Duvidoso' Divulgação / Alex Alves

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 14:02 | Atualizado 19/10/2020 15:00

SÃO GONÇALO - Ampliar o número de unidades de urgência e emergência na cidade, com a construção de pelo menos mais três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), foi uma das propostas apresentadas pelo prefeito e candidato à reeleição, José Luiz Nanci (partido Cidadania), durante corpo a corpo nos bairros do Jardim Catarina e Arsenal na manhã de domingo (18). Ele também participou de oito reuniões com lideranças comunitárias e políticas nos bairros do Mutuá, Itaúna, Trindade, Monjolos, Jóquei, Anaia, Amendoeira e Alcântara.



"Criamos a maternidade Mário Niajar, no Alcântara, que hoje faz cerca de 600 partos por mês; reabrimos a Clínica da Família Dr. Zerbini, que estava fechada há quase dez anos; os prontos-socorros Central e Infantil, no Zé Garoto, ganharam novos leitos, equipamentos e outras infraestruturas; o Hospital Luiz Palmier ganhou um Centro de Imagens, como tomografia, colonoscopia, endoscopia, teste de esforço, ultrassonografia e ecocardiograma; ampliamos o horário de atendimento em vários postos de saúde para beneficiar a população que chega somente à noite do trabalho; enfim, investimentos na área da Saúde muito mais do que determina a lei", ressaltou.



O candidato da coligação Melhor o Certo do que o Duvidoso também percorreu outros oito bairros, onde fez reuniões domiciliares. Nanci também garantiu à população mais investimentos na área de infraestrutura, como pavimentação. drenagem, urbanização e redes de água e esgoto."Com todas as dificuldades e dívidas encontradas de mais de R$ 300 milhões, conseguimos realizar mais de 40 quilômetros de ruas asfaltadas e 60 quilômetros de vias concretadas. Também colocamos na rua, nos últimos três anos e meio, cerca de 140 mil manilhas, pondo fim ao esgoto correndo a céu aberto em dezenas de ruas, avenidas e estradas", enumerou.



No sábado (17), Nanci caminhou pelo bairro Jardim Catarina, o maior loteamento plano da América Latina, com mais de 300 mil moradores. Aos eleitores, ele destacou as obras de pavimentação realizadas no bairro, a revitalização da rede de iluminação pública, a reforma da Lona Cultural e a criação do Centro Especializado para Atendimento ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência. O prefeito garantiu que as obras no Circuito Esportivo continuarão em andamento, com a construção de uma ciclovia com 360 metros de extensão, começando da Rua Elvis Presleye indo até a entrada principal do bairro Jardim Catarina, dando uma nova opção de acesso para quem vai ao bairro do Alcântara, um dos maiores centros comerciais de São Gonçalo.