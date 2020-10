Capitão Nelson, do partido Avante, ex-deputado estadual e vereador licenciado Divulgação / Maria Costa

Publicado 21/10/2020 13:39 | Atualizado 21/10/2020 13:41

SÃO GONÇALO - Capitão Nelson (Avante), candidato à Prefeitura de São Gonçalo, tem aproveitado cada dia de campanha desde o início autorizado pelo TSE, em 27 de setembro. O ex-deputado estadual e vereador licenciado tem se dividido entre gravações de programas eleitorais (FOTO), longas caminhadas interagindo com os eleitores e os atendimentos à população que realiza diariamente em seu comitê no bairro Vista Alegre. Ele tem exposto suas propostas, ouvido reclamações e registrado sugestões de melhorias para incorporação ao plano de gestão caso seja eleito. Em todas as ocasiões, o prefeitável reforça a importância de os cidadãos não se ausentarem da responsabilidade do votar.

“Na última eleição tivemos uma grande quantidade de votos nulos e brancos. É por isso que, durante minhas agendas nas ruas, procuro mostrar aos cidadãos a grande responsabilidade que temos em nossas mãos. Precisamos eleger pessoas compromissadas e responsáveis pela causa pública. Porque é necessário termos representantes realmente fortes para comandar o município”, ressaltou.

Acompanhado de apoiadores, candidatos a vereador pelo mesmo partido e sua equipe de campanha, ele vem se reunindo com lideranças, comunitárias, sociais e religiosas, bem como categorias profissionais, representantes da sociedade civil e associações de moradores. Centro, Paraíso, Porto Velho, Alcântara, Trindade, Bandeirantes, Mutondo, Antonina, Venda da Cruz, Tenente Jardim, Boaçu e Engenho Pequeno são alguns dos inúmeros bairros gonçalenses pelos quais Capitão Nelson passou, levando suas propostas.

"Sou a favor dos trabalhadores, não faz parte dos meus projetos acabar com os vendedores ambulantes. Muito pelo contrário, quero melhorar as condições de trabalho da população que fica o dia inteiro no sol, buscando maneiras de conseguir levar para casa no fim do expediente um alimento para sua família. Por isso, pretendo colocar banheiros químicos nas ruas para os feirantes e organizar a área comercial do município, para que a economia da cidade avance cada vez mais", assegurou ele, cuja preocupação com a segurança pública também é prioridade.