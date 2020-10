Por O Dia

Publicado 21/10/2020 14:33 | Atualizado 21/10/2020 14:33

SÃO GONÇALO - A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Cultura (SMTC) e a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), abriu inscrições para a requisição dos subsídios, prêmios e edital provenientes da Lei de Auxílio Emergencial Aldir Blanc. O documento deverá ser preenchido no site www.leialdirblancsg.com.br até o dia 3 de novembro. Criado exclusivamente para atender a classe artística de São Gonçalo, o site concentra todas as informações sobre os recursos recebidos através da Lei Aldir Blanc, assim como contatos, orientações e documentos publicados no Diário Oficial do Município.

“Tudo sobre os procedimentos de aplicação da lei em nossa cidade está no site. Procuramos explicar bem todos os pontos e oferecer acesso fácil à classe”, destaca Carlos Ney Ribeiro, secretário municipal de Turismo e Cultura. No link Legislação, a página reúne desde a Lei Aldir Blanc na íntegra até decretos e portarias referentes à lei no município. Para facilitar o procedimento, o site oferece os links Subsídio, Prêmio e Edital separados. Basta clicar no item desejado e fazer a inscrição - com exceção do Edital, que será disponibilizado em breve.Para quem tem dificuldades de acesso à internet, é possível preencher o documento presencialmente no Centro Cultural Joaquim Lavoura, sede da Secretaria de Turismo e Cultura, localizada na Avenida Presidente Kennedy nº 721, no bairro Estrela do Norte. Contudo, devido às normas de prevenção ao coronavírus, a SMTC solicita que seja feito agendamento prévio pelo telefone 3856-7202 ou pelo e-mail leialdirblanc.sg.rj@gmail.com . Existe ainda um e-mail para cada caso (Subsídio, Prêmio, Edital), além de outro para informações gerais. Os endereços podem ser encontrados no link Contatos dentro do site.Nesta terça-feira (20/10), técnicos da Secretaria fizeram uma transmissão ao vivo para anunciar o lançamento do site, prestar esclarecimentos e orientações. Para assistir, basta clicar em facebook.com/watch/?v=361906451678089