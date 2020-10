Foram captados rins, fígado, córneas, ossos, coração e tecidos Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:43 | Atualizado 23/10/2020 16:46

SÃO GONÇALO - Pelo menos 50 pessoas poderão ser beneficiadas pelos órgãos captados de uma vítima de acidente de moto que teve morte encefálica no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro do Colubandê. O doador tinha 34 anos e sofreu traumatismo cranioencefálico. A autorização para a doação dos órgãos foi feita pela família à equipe da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Heat. Foram captados rins, fígado, córneas, ossos, coração e tecidos na terça-feira (20) e levados por um helicóptero do Corpo de Bombeiros até as unidades responsáveis pelos transplantes nos receptores.

Por lei, no Brasil, é necessário em vida comunicar a família da decisão de ser um doador de órgãos, não sendo mais necessário o registro de tal informação no documento de identidade.

O Heat é administrado pelo Ideas, organização social com sede em Florianópolis (SC), em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e é conhecido no país pela criação do Jardim do Doador, espaço onde são plantados jasmins que simbolizam a vida de cada paciente. A direção da unidade conta que, para tornar o processo menos doloroso e buscar simbologias que ajudem as famílias a superar a circunstância de dor, o hospital transformou o difícil momento da perda de um ente querido em uma sensível homenagem.

"Devido ao alto índice de autorizações, criamos na área interna do hospital este jardim, que tem um valor sentimental e emocional enorme", destaca o diretor da unidade, Raphael Riodades.