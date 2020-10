São Gonçalo

Fenômeno da internet, gonçalense de apenas 5 anos ganha troféu do SBT

Kevin Bueno, do vídeo 'Respila mamãe', venceu uma competição do 'Programa da Eliana' com a gravação viralizada em que pede desculpas por fazer compra on-line com cartão da mãe

Publicado 29/10/2020 10:00 | Atualizado há 10 horas