Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - As aulas presenciais para estudantes do 3º ano do Ensino Médio, regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em instituições tanto públicas quanto privadas da cidade, estão autorizadas a retornar a partir da próxima terça-feira (3). Mas todas as unidades deverão obedecer a um rigoroso protocolo de prevenção ao contágio da covid-19. Já as atividades presenciais para alunos dos demais anos escolares permanecem suspensas até 30 de dezembro.

O retorno será facultativo e gradual, considerando o espaço e os critérios de distanciamento. Os estudantes poderão optar por continuar o ensino à distância. Já os professores e profissionais incluídos no grupo de risco deverão continuar desenvolvendo suas atividades de modo remoto.



Para viabilizar as atividades presenciais, as escolas não poderão utilizar salas de aula sem janelas. Todas as pessoas presentes deverão passar por aferição de temperatura corporal através de termômetro digital infravermelho, bem como a unidade deverá disponibilizar água, sabonete líquido e álcool em gel em diversos locais, como salas de aula, corredores, banheiros, entrada e saída da escola e do refeitório.



Todas as obrigações presentes no protocolo - que deverão ser seguidas pelas unidades escolares - estão para consulta no link servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2020_10_29.pdf . As determinações previstas no Decreto 326/2020 poderão ser revistas a qualquer momento, de acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde, caso haja piora dos indicadores relativos à pandemia em São Gonçalo.