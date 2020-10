O responsável pelo aluno assina um termo de recebimento e compromisso de não vender ou dar destino diferente aos produtos senão o consumo pela própria criança Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A Prefeitura realiza, a partir do dia 5 de novembro, das 8h às 17h, a quarta entrega do kit merenda escolar para os 47 mil estudantes matriculados nas 150 instituições da Rede Pública Municipal. A ação estará dividida em nove polos de distribuição, de acordo com cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, a exemplo do que aconteceu nas etapas anteriores. A medida contempla todos os estudantes, desde as creches – inclusive conveniadas – até as turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

O kit é composto por arroz, feijão, açúcar, macarrão, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco. Ao receber os alimentos, o responsável pelo aluno assina um termo de recebimento e compromisso de não vender ou dar destino diferente aos produtos senão o consumo pela própria criança. É necessário também apresentar cópia de um documento oficial de identificação com foto e estar usando a máscara de proteção individual.

“Desde o início da pandemia, tomamos ações para oferecer o kit merenda a todos os alunos da Rede Pública Municipal de São Gonçalo, devido à suspensão das aulas. Os servidores da pasta montaram os kits com alimentos não perecíveis, que irão suprir a falta da merenda escolar, que era oferecida aos alunos”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

O kit merenda foi adquirido com a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que seria destinada à merenda escolar em tempos sem pandemia. Para garantir a qualidade dos produtos, a Secretaria de Educação contou com a aprovação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), que homologou as marcas, garantindo que os produtos fornecessem conteúdo nutricional necessário para o desenvolvimento dos alunos. Para garantir a lisura do processo de compra, todos os procedimentos foram acompanhados pelo Ministério Público e Defensoria Pública.

Confira os locais e datas para a retirada do kit através do link www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=20333