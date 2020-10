A atração on-line será realizada pela MultiDom Educação Inclusiva, com o apoio do Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 31/10/2020 13:30 | Atualizado 31/10/2020 14:06

SÃO GONÇALO - Fechando o "mês das crianças", acontece neste sábado (31) às 16h a live Amigos da Inclusão, com contação de história, oficina de arte, educação ambiental e cuidados para o combate à Covid-19. A atração on-line será realizada pela MultiDom Educação Inclusiva, com o apoio do Laboratório de Inovação Cidadã da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A transmissão por vídeo ao vivo será simultânea pelos canais do Facebook multidom.educacaoinclusiva e do Youtube pontaodaeco.

Segundo a fundadora da MultiDom, a empreendedora social Rosiane de Mello, o propósito do evento virtual é proporcionar para todas as crianças um espaço para entretenimento e aprendizados sobre inclusão e cidadania, já que o evento contará com recursos de acessibilidade como tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição e legendas.

Publicidade

A pró-reitora de extensão e coordenadora do Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ, Ivana Bentes, destaca que ações como esta trazem a questão das pessoas com deficiência para o cotidiano da sociedade. “Acho que é decisivo esse tipo de iniciativa para se ter uma vida mais empática, inclusiva, porque pessoas com deficiência são pessoas ativas, produtivas que vivem os seus cotidianos. É uma atitude fundamental”, avalia. Segundo ela, o projeto da MultiDom foi selecionado para o Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ por contribuir na transformação através da inclusão.

A programação terá uma hora de duração e, para manter a atenção das crianças, Rosiane de Mello conta que a estratégia é uma porção de afeto, outra de atenção, cenário lúdico e colorido e também com a empatia dos bonecos de pano que representam personagens com deficiência como, por exemplo, o autista, o down, o cego, o surdo e o cadeirante. “O primeiro impacto é estimular a conscientização de que todas as crianças têm direito a brincar e se divertir e, claro, também transformar esse olhar da sociedade para as questões da inclusão”, diz Rosiane.

Publicidade

Quanto ao desafio de realizar uma live evento acessível em Libras, com audiodescrição e legendas, a fundadora da MultiDom afirma que é preciso romper barreiras. “Vamos ousar para impactar positivamente uma sociedade que ainda está enraizada no preconceito. Para isso, vamos utilizar todos os recursos possíveis para contribuir com essa transformação pela inclusão”, finaliza.