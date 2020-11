Por Irma Lasmar

Publicado 03/11/2020 20:09 | Atualizado 04/11/2020 01:06

SÃO GONÇALO - Dois homens foram baleados durante confronto com policiais do 7º BPM na tarde desta terça-feira (03) no bairro Jóquei. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os PMs realizavam patrulhamento de rotina quando foram recebidos a tiros na Rua Professora Aída de Souza Faria.

Os homens feridos foram socorridos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde deles não foi informado. Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 45, um revólver calibre 38, um rádio transmissor e material entorpecente.