Por Irma Lasmar

Publicado 07/11/2020 14:27

SÃO GONÇALO - Na segunda-feira (09/11), os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana, Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense, e Porto Real, no Sul do estado, abrem suas escolas da rede de ensino estadual para os alunos das turmas da 3ª série do Ensino Médio e do Módulo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que optarem pelas aulas presenciais. Na última quinta-feira (05/11), Angra dos Reis também optou pelo retorno.

Com a adesão desses cinco municípios, a lista de retomada do ensino em sala de aula da Secretaria de Estado de Educação sobe para 13 cidades, somando 511 unidades escolares, com a possibilidade de adesão de 68 mil alunos. Os municípios da lista de flexibilização, além de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, são: Angra dos Reis, Bom Jesus de Itabapoana, Duque de Caxias, Itaboraí, Mesquita, Natividade, Nilópolis, Porto Real, Seropédica e Sumidouro.

No restante do estado, as atividades pedagógicas continuam exclusivamente remotas, por decisão das prefeituras ou por conta da classificação de contágio de cada região. Esta semana, com a mudança de bandeira da Baixada Litorânea para laranja, estão suspensas as aulas presenciais no município de Casimiro de Abreu. Contudo, mesmo sem aulas presenciais, todas as escolas da rede permanecem com suas secretarias abertas, em horários adaptados e já orientados, para que estudantes ou responsáveis retirem material didático, além do kit alimentação.