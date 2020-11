Programação acontece ao longo do mês nos postos de saúde, nas unidades de Saúde de Família e na Clínica Dr. Zerbini Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/11/2020 15:36

SÃO GONÇALO - Sai o rosa, entra o azul. Unidades de saúde de São Gonçalo estão recebendo iluminação especial nesta mês em homenagem à campanha anual de conscientização para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é a responsável pela segunda maior causa de morte de homens por câncer no país. Recomenda-se que homens a partir dos 50 anos (ou 45, para quem tem algum fator de risco ou histórico familiar) procurem o urologista. As principais formas de detectar a doença são os exames de toque retal e de PSA (antígeno prostático específico). Com o diagnóstico precoce, os tratamentos são menos invasivos e as chances de cura, maiores.

A Prefeitura programou uma série de palestras em várias unidades com equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). “O diagnóstico precoce continua sendo o melhor remédio. Para isso, é essencial a realização do exame. Nossas unidades estão preparadas para receber e orientar o paciente”, garante a subsecretária municipal de Atenção Básica, Maria Auxiliadora Rodrigues.

O Novembro Azul acontece nos postos de saúde: Ary Teixeira - Bom Retiro (05/11); Roberto Silveira - Vista Alegre (10/11); Geremias de Matos Fontes - Bom Retiro (11/11); Vista Alegre (19/11); Aníbal Porto - Monjolos (23/11); Largo da Ideia (24/11); Jardim Catarina V (10/11); Agenor José - Jardim Catarina (12/11); Santa Luzia (13/11); e no João Goulart - Jardim Catarina (17/11).

Na Clínica Dr. Zerbini, no bairro do Arsenal, as ações acontecerão sempre às 9h nos dias 11, 17, 18, 24 e 25. Na Academia da Saúde Pastor Othão Deberg, em Santa Izabel, o evento será no dia 18, às 9h, e na Academia Jornalista Assuéres Barbosa, no bairro Califórnia, o encontro acontece no dia 24, às 9h30.

Também participam da campanha as unidades de Saúde de Família (USF): Marechal Rondon - Colubandê (26/11); Raul Veiga – (10/11); Badjer da Silveira - Tribobó (10/11); José Avelino - Apollo (10/11); Doutel de Andrade - Rio do Ouro (18/11); Trindade II (17/11); Lagoinha (10/11); Mutondo II (13/11). e Nova Cidade (18/11); Mutuaguaçu (17/11); Engenho Pequeno (23/11); Pastor José Marcos Alves - Lindo Parque (13/11); Galo Branco (18/11); Rocha (26/11); Wally Figueira - Rocha (25/11); Zé Garoto (23/11); Pita (25/11); e Getúlio Vargas – Brasilândia (11/11).