Capitão Nelson, 62 anos, candidato a prefeito pelo partido Avante (à esquerda na foto) Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/11/2020 20:22

SÃO GONÇALO - O candidato a prefeito Capitão Nelson (Avante) cumpriu agenda intensa de campanha neste fim de semana. No sábado (07) caminhou pela ruas do Porto da Pedra, onde abordou pedestres e comerciantes para apresentar seus projetos de governo caso seja eleito. Naquele bairro, ouviu as demandas da população, entre elas a falta de atenção aos deficientes.

“Meu interesse é cuidar do gonçalense, oferecendo os serviços hoje precários em nossa cidade, como, por exemplo, a inclusão dos deficientes auditivos na sociedade. Muitos deles se sentem como estrangeiros dentro de seus lares, porque os parentes não dominam a língua de sinais. Isso é algo que vamos mudar no município. Pretendo implantar uma escola para deficientes. Já estudamos um local e existe suporte pra isso. Quero que tanto essas pessoas quanto seus familiares tenham acesso à Libras”, afirmou ele, que à tarde visitou os bairros de Vila Lage, Jockey, Laranjal, Vista Alegre e Centro.

Publicidade

Já neste domingo (08), o ex-deputado estadual e vereador licenciado iniciou seus compromissos em um encontro com lideranças religiosas. Depois, seguiu para seu comitê central, onde se reuniu com membros da equipe e apoiadores, ganhando as ruas logo em seguida. Durante o trajeto, acompanhado de um carro de som, o prefeitável aproveitou para realizar gravações de divulgação de campanha. E finalizou o dia intenso percorrendo Arsenal, Lagoinha e Colubandê, onde mais uma vez interagiu com apoiadores e eleitores.