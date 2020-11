José Luiz Nanci, prefeito e candidato à reeleição em São Gonçalo Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/11/2020 08:00

SÃO GONÇALO - O prefeito e candidato à reeleição, José Luiz Nanci (Cidadania), aproveitou o domingo para caminhar pela cidade em corpo a corpo com a população, além de reuniões com eleitores dos bairros Jardim Catarina, Porto do Rosa e Monjolos. Os fins de semana têm sido essenciais para Nanci, já que nos dias úteis ele cumpre na maior parte do tempo o seu horário de trabalho na Prefeitura. A agenda de campanha tem acontecido de manhã e à noite.

No sábado (07), correligionários e militantes dos partidos que integram a coligação Melhor o Certo do que o Duvidoso fizeram uma carreata pela cidade até o Clube Tamoio, no bairro Porto da Pedra, onde encontraram com Nanci. Com bandeiras em punho e cantando o jingle da campanha, todos seguiram em caminhada até o Sesi-SG. Durante todo o percurso, Nanci cumprimentou moradores, camelôs e comerciantes. À noite, teve reuniões com lideranças comunitárias e políticas nos bairros Barro Vermelho, Arsenal, Engenho Pequeno, Almerinda, Rocha e Mangueira.

Ao longo da semana, além de reuniões pontuais em vários bairros, como Pita, Gradim, Boaçu, Marambaia, Zé Garoto e Praia das Pedrinhas, o médico de 68 anos que tenta a reeleição à Prefeitura de São Gonçalo gravou mais programas eleitorais para rádio e TV. Neles o prefeito falou sobre seus planos nas áreas de geração de emprego e renda, saúde, educação, infraestrutura e programas e projetos voltados à mulher, idoso, criança e pessoa com deficiência.

"Depois de arrumarmos a casa, realizamos uma série de ações e obras que beneficiaram a nossa população. Em cada distrito da cidade tem uma intervenção do nosso governo. E vamos ampliar todo esse trabalho em um segundo governo. Nossa meta é triplicar o número de ruas beneficiadas com pavimentação e infraestrutura, como redes de água e esgoto, passeio público e iluminação. Aqui nasci, cresci, formei família e continuo morando, por isso quero o melhor para nós", garantiu o prefeito.