Tenda montada no estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas, no bairro de Neves, fará testes até dia 12/11, das 11h às 16h Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/11/2020 14:05 | Atualizado 10/11/2020 14:12

SÃO GONÇALO - Foi ampliado para toda a população até esta quinta-feira (12) o serviço de teste rápido da Covid-19 na modalidade drive-thru, inicialmente focado em motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores de delivery em motos e bicicletas. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando uma tenda no estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, para atender todos que passam pelo local, inclusive pedestres. Os testes podem ser feitos das 11h às 16h.

Com a ampliação do serviço, iniciado no último dia 4, o intuito é atender ainda mais pessoas e impedir o contágio da doença. “Muitos trabalhadores acabam sem tempo para realizar o teste devido ao dia a dia atarefado. Então, é importante dar esta opção para a população ", acredita o secretário de Saúde, Jefferson Antunes, ressaltando a necessidade de o gonçalense ir munido do documento de identidade para ser apresentado na hora de realizar o exame.

A Secretaria de Saúde também ampliou o número de unidades realizando o teste rápido na cidade. Agora são 13 postos: polos sanitários Rio do Ouro, Porto do Rosa, Alcântara, Zé Garoto e Jardim Catarina; Centro de Triagem no Zé Garoto; Clínicas da Família Mutondo e Barro Vermelho; Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Hospital das Freiras; Clínica da Criança, no Zé Garoto; e PAMs Coelho, Neves e Alcântara.