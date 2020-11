Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Durante análise das inscrições recebidas da classe artística, a Secretaria de Turismo e Cultura, através da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Execução, identificou documentos inelegíveis e com inconsistências dos dados informados nas solicitações de Prêmios de Reconhecimento Artístico e Cultural e propostas de subsídios previstos pela Lei Aldir Blanc. Com o objetivo de não prejudicar os inscritos, a Comissão fará "(...) solicitar, se necessário, esclarecimentos e documentos complementares aos candidatos durante a pré-qualificação”, conforme a Portaria 004/2020, Artigo 2º, Inciso II, e para isso precisará alterar o cronograma de etapas e prazos. Confira o calendário abaixo.



ETAPA E PRAZO



Resultado da habilitação e triagem: até 16/11



Apresentação do recurso: até 18/11



Resultado do recurso: até 19/11



Homologação final do resultado dos prêmios e subsídios: até 20/11