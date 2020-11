O diretor técnico-científico da Fundação Pró-Sangue, Alfredo Mendrone Junior, classifica o momento atual como o 'mais crítico' em 36 anos Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Neste sábado (14), o São Gonçalo Shopping vai promover uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio, visando a contribuir com os bancos de sangue que abastecem os hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro. Uma equipe do Hemorio estará no empreendimento das 10h às 15h, na loja nº 204, no 2º piso, atendendo por ordem de chegada e seguindo os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social exigidos pela pandemia. A coleta de sangue dura no máximo 10 minutos e todo o material utilizado é estéril e descartável.

Para ser doador é preciso apresentar um documento de identidade original com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50kg; não pode estar em jejum, mas deve evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a retirada do sangue. Menores de idade (16 e 17 anos) podem doar somente com autorização escrita pais ou responsáveis legais.

Para mais informações e esclarecimentos sobre doação de sangue, entre em contato com o Hemorio pelo doasangue@hemorio.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2332-8629. O São Gonçalo Shopping fica na Av. São Gonçalo 100 (Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5), no bairro Boa Vista - tel.: (21) 3514-3850.