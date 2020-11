Paula Dias, presidente da ONG que atua em 92 comunidades carentes de São Gonçalo, confere a nova unidade situada no bairro Vila Lage Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Em uma forma de honrar a memória do vereador José Rafael de Abreu Magalhães, que faleceu em agosto passado aos 61 anos, foi aberta na tarde desta quinta-feira (12) uma Sala de Leitura que leva seu nome, na Escola Municipal Joaquim Lavoura, no bairro Vila Lage. Além de ser uma biblioteca, a unidade contará com atividades de canto, teatro, libras e curso preparatório para concursos, entre outras.

Esta foi a quarta Sala de Leitura aberta no município em uma parceria entre a Prefeitura e a ONG AfroTribo. A primeira foi a Sala de Leitura Ruth de Souza, na Venda da Cruz; a segunda foi a Sala de Leitura Conceição Evaristo, no Boaçu; e a terceira, a Sala de Leitura Escola Municipal Salgado Filho, em Itaoca.

A presidente da ONG, que atua em 92 comunidades carentes em São Gonçalo, Paula Dias, explica a importância do serviço para as crianças que estudam e moram nas proximidades. "Minha expectativa é quebrar paradigmas e ver essas crianças terem um ensino de qualidade, com um pré-vestibular para os que sonham com uma carreira. Quero que as pessoas aproveitem ao máximo tudo que a gente tem para oferecer", celebra.



Por conta da pandemia e de todos os protocolos de segurança, inicialmente a sala vai funcionar em horário reduzido, das 9h às 14h. "Estamos construindo uma política pública de bibliotecas e, com isso, trazendo a ideia de uma biblioteca viva, que transforma o antigo espaço destinado a guardar livros e receber pesquisas. A biblioteca viva, hoje, tem como objetivo transformar a sala de leitura em um espaço dinâmico, de grande atração para os gonçalenses", explica o secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento.