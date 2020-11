Por Irma Lasmar

Publicado 15/11/2020 19:44 | Atualizado 15/11/2020 22:00

SÃO GONÇALO - A demora na contagem dos votos no segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro deixou apreensivos os eleitores e os candidatos gonçalenses. Até 19h30 deste domingo (15), dia do pleito, enquanto outras cidades avançavam na apuração das urnas, mesmo que em ritmos diferentes, São Gonçalo não havia computado qualquer número, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de acesso público e gratuito.

Em nota pública à imprensa às 19h40, o TSE declarou que está recebendo as informações remetidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) de cada estado, porém o sistema federal apresenta instabilidade, refletida em lentidão na atualização dos dados, que já estaria sendo resolvida pela equipe técnica. O órgão negou um possível vazamento de dados ou ataques cibernéticos.