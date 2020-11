Por Irma Lasmar

Publicado 15/11/2020 20:51 | Atualizado 16/11/2020 04:29

SÃO GONÇALO - O domingo de eleição municipal no segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro (com 663.833 eleitores) transcorreu como na maioria das cidades neste ano: sem registro de violência nas 1.814 seções, com muita boca de urna e o saldo de uma papelada sem fim sujando as ruas gonçalenses. Oito dos nove candidatos a prefeito votaram, com exceção de Roberto Sales (PSD), que se recupera de Covid-19 em isolamento domiciliar, no Alcântara, e justificou a ausência pelo aplicativo e-Título.

As seções eleitorais respeitaram as normas de segurança sanitária e conseguiram manter os eleitores em distanciamento social, a higienização na entrada e na saída da cabine de votação e o uso de máscara e da própria caneta individual para a assinatura da lista de chamada do TRE-RJ. Contudo, na frente das zonas eleitorais e em bares e residências, o uso de bebida alcoólica e o contato físico direto foram indiscriminados.

Entre os detidos por boca de urna, somente um era o próprio candidato: Flávio da Banca, que concorria a uma vaga de vereador pelo PT, foi conduzido pela PM à 72ª DP (Neves).